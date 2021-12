Ile Maurice rouge écarlate : le point avec Emmanuelle Llop

s’agissant de nouvelles conditions pour quitter la France, en théorie l’obligation d’information des agences n’est pas mise en œuvre ici car elle ne concerne que le pays de destination, donc LA destination en elle-même.Cependant et la gestion de la crise sanitaire par les agences et les TO, accompagnées par les instances syndicales comme les EDV et le SETO sans compter les supports comme le HelpDesk officiel des Pros du Tourisme, le démontre amplement : les professionnels conseillent leurs clients largement au-delà de leur obligation légale.Dans la majorité des cas, ils vont donc informer leurs clients des conditions nouvelles au départ de France. Ce sont de grands professionnels dont le champ d’expertise s’est considérablement étendu depuis 19 mois.Sans doute pas sur les personnes déterminées à voyager « coûte que coûte », car le revenge travel certainement n’a pas disparu avec la cinquième vague ni le variant Omicron.Mais on ne peut nier qu’actuellement, les annulations augmentent, même si des frais sont facturés puisqu’ici non plus, ce ne sera pas à l’agence de les prendre en charge. La modification des conditions de retour en France ne fait pas partie de la responsabilité des agences et des TO.