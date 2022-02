Ile de la Réunion : quelles conditions de voyage ?

Tout passager âgé de 12 ans et plus doit présenter avant l'embarquement un test, RT-PCR ou antigénique de moins de 24h dans le sensDans le sens la, les voyageurs vaccinés n'ont pas besoin de présenter de test avant l'embarquement mais doivent remplir un formulaire de localisation.Quel que soit le trajet (France > Réunion et Réunion > France) les personnes qui ne sont pas vaccinées ne peuvent voyager que si elles relèvent d’un motif impérieux. Ces passagers doivent présenter les pièces suivantes à l’enregistrement et à l’embarquement :- Justificatif du motif impérieux de déplacement Retrouvez ici la liste des motifs impérieux ;Pour les voyageurs non vaccinés se rendant à la Réunion il faudra également :- Résultats d’un test négatif de moins de 24h ;- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire et qu’elles s’engagent à s’isoler pour une durée de 7 jours.Pour les voyageurs non vaccinés en provenance de l'Ile de la Réunion et allant en Métropole il faudra également :- Résultats d’un test RT-PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h ;- Déclaration sur l’honneur attestant qu’elles acceptent qu’un examen de dépistage soit réalisé à leur arrivée sur le territoire.Ces personnes sont soumises à isolement de 7 jours à leur arrivée en métropole et devront réaliser un test à l’issue de la période d’isolement.