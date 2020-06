Ile de la Réunion Tourisme : la quatorzaine, désormais hors délai pour les professionnels

TourMaG.com - Concrètement comment voyez-vous évoluer cette situation de quartozaine pour cet été ?



Susan Soba : Il y a des annonces politiques et puis ensuite il y a la réalité opérationnelle.



La gestion d'une entreprise ne se décide pas en 48h. Les professionnels ont besoin d'anticiper davantage et les voyageurs aussi. Ils ne décident de partir sur du long-courrier comme ça en une semaine.



Le Premier Ministre a fait des annonces, quelques jours plus tard, la Ministre de l'Outre-Mer intervient pour l'application. Nous avons toujours un petit décalage. Notre insularité entraîne toujours une réadaptation ou une prise en considération un peu différente.



A mon niveau je ne le conteste pas. Reste que la question est de savoir la manière dont on le traite.



La quatorzaine a été mise en place pour préserver le territoire, nous n'aurions pas pu faire face comme certains territoires français à l'épidémie. L'idée était de permettre d'absorber le pic par rapport à cette crise sanitaire. En face désormais il faut mettre la réalité économique. Ce n'est pas un exercice facile.



Maintenant il ne faudrait pas que ce qui a fait notre force pour nous préserver devienne une faiblesse et nous prive de cette liberté qui a été annoncée.



Nous avons besoin de vivre de ce tourisme là. Nous avons besoin que les familles réunionnaises puissent revenir passer leurs vacances en juillet - août. Nous pouvons je pense trouver des solutions et des compromis en discutant avec les autorités et les Réunionnais.



La limite des déplacements de 100 kilomètres qui a été supprimée peut-être légitimement considérée pour un territoire d'Outre-Mer qui est dans le vert.



Après il y a toujours cette question de se rassurer par rapport à la pandémie. La situation sanitaire en France Métropolitaine se stabilise et semble aller dans le bon sens, cela signifie aussi que le risque diminue pour nous.



S'il y a des garde-fous au niveau de l'Europe et dans les aéroports, je pense que nous pourrons apporter un peu plus de souplesse, à minima pour que notre cible affinitaire puisse rentrer car c'est une part non négligeable de notre activité en juillet et août.



J'imagine que nous trouverons des solutions scientifiques qui permettront de rassurer tout le monde : les entreprises, les voyageurs et bien sûr les Réunionnais.



TourMaG.com - Une opération a été mise en place également pour les étudiants ?



Susan Soba : Oui une opération a été mise en place pour les étudiants qui souhaitaient rentrer et qui peuvent se mettre en quatorzaine en amont du voyage et en aval.



Il y a des expérimentations. Nous espérons qu'elles vont mener à quelque chose d'un peu plus fluide. Les agences de voyages sont dans l'attente de savoir ce qu'elles peuvent annoncer à leurs clients.



L'idée aussi c'est qu'elles puissent honorer les réservations qui avaient été effectuées avant la crise pour cet été et surtout les maintenir au sein de la destination en cas de report.



Le sujet de la quartorzaine est de toute façon le sujet du moment. Depuis l'annonce du Premier Ministre et ces différentes expérimentations, les professionnels du secteur n'attendent plus que ça....



TourMaG.com - Pourrait-on espérer une levée de la quartorzaine pour les annonces de la phase 3 du déconfinement prévues le 22 juin 2020 ?



Susan Soba : Je ne vous cache pas que les acteurs locaux espèrent avoir des nouvelles avant cette date du 22 juin.



Je crois qu'il faut s'appuyer sur ces dates clés pour se structurer, essayer d'influer pour que les lignes bougent avant... ensuite il faut aussi essayer de trouver des situations alternatives en attendant.



Car trop attendre pour un secteur aussi important, cela complique la donne. Chaque jour compte dans les comptes d'exploitation des entreprises.



Certains ne pourront pas reprendre leurs activités si les voyageurs extérieurs sont absents.



Ce que je peux vous dire également c'est que les compagnies aériennes ont fait le choix d'encourager à la réservation.



Au moment où la situation va se décanter, l'activité devra être au rendez-vous.