La Réunion fait son retour sur les salons internationaux

"Ce retour à l’international intervient après une année 2022 positive pour le tourisme réunionnais. Avec plus de 490 000 visiteurs extérieurs et plus de 416 millions d’euros de recettes touristiques l’an passé, la destination connaît une fréquentation extérieure en évolution de +97% par rapport à 2021, proche des niveaux de 2019"

Je me réjouis des tendances 2022 et de notre retour en Allemagne, 2ème marché prioritaire en Europe. La fréquentation extérieure a très nettement repris par rapport à 2020 et 2021 durant la crise. L’économie touristique réunionnaise a connu un véritable rebond, cela va nous permettre d’aborder plus sereinement la stratégie de diversification et les marchés de niche

La Réunion fait son retour surL’Île de La Réunion Tourisme (IRT) sera présent àavec 19 professionnels locaux sur un stand de 143 m² et auLe marché allemand représentait, avant la crise Covid,L’Allemagne est le plus important bassin émetteur de touristes en Europe, un marché qui représente un fort potentiel de croissance et de diversification des clientèles pour la destination Réunion, rappelle la destination.indique l'IRT." soulignePrésident de l’Ile de La Réunion Tourisme.