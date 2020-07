Imbrogliamini : "Alors Maurice, tu l’ouvres quand, ton île ?"

L’industrie du tourisme est un secteur clé de l’économie mauricienne.



Outre la manne des devises, il est une véritable locomotive qui booste le commerce, les groupes hôteliers. la restauration, le bâtiment, le transport, l'artisanat, etc.



Près de 135 000 emplois environ en dépendent directement et il pèse 24% dans le PIB national.



Autant dire qu’une chute brutale aura de lourdes conséquences sur le pouvoir d’achat de la population et du pays tout entier.

L’affaire est d’autant plus délicate que depuis l’année dernière, son pouvoir d’attraction était déjà en chute libre par rapport à ses concurrents directs (Seychelles, Maldives, Sri-Lanla…)



L’environnement, le service et le rapport qualité-prix des Groupes hôteliers implantés dans le pays sont cités par les visiteurs, selon la presse locale.



Et comme un malheur ne vient jamais seul, la Covid-19 est venue crucifier un peu plus les acteurs du tourisme en début d’année.



Air Mautitius, à la santé chancelante et concurrencée par tous les transporteurs du Golfe, a dû réduire la voilure et licencier la moitié de ses effectifs. Le risque d’une disparition prématurée n’est pas à écarter quand on connaît le contexte et les difficultés des Compagnies dans le monde en général et dans la région en particulier.



La Covid-19 est agitée comme un épouvantail par le pouvoir en place. Compte tenu de la situation à Mayotte et en Guyane, cette crainte semble tout à fait légitime et justifiée, car malgré l’aide logistique de la métropole, ces deux départements souffrent terriblement de l’épidémie.