Incivilités et bagarre à bord d'un vol : Air Caraïbes porte plainte

Afin de protéger ses clients et ses personnels, Air Caraïbes procède, dans un cadre rigoureux, au dépôt systématique de plaintes et de poursuite. L’enquête déterminera les causes de cette violente altercation. Les procédures standard ont été parfaitement appliquées par l’équipage.



Marc Rochet, Directeur Général d’Air Caraïbes, déclare : « i[Ces comportements à bord d’un appareil sont inadmissibles : ils mettent en danger la sécurité du vol, nos clients et notre personnel navigant. Air Caraïbes présente ses excuses aux passagers témoins et victimes de ces altercations à bord de ce vol et les assure de sa détermination à tout mettre en œuvre - en coopération avec les Autorités locales - pour connaître leurs origines afin de pouvoir y remédier. »]i