Inde : Vistara lancera des vols entre entre Francfort et Delhi

Vistara a annoncé le 7 janvier 2021 le lancement de vols directs spéciaux entre Francfort et Delhi.



A partir du 18 février 2021, la compagnie aérienne effectuera deux vols par semaine, les jeudis et samedis, dans le cadre d’un accord de transport « Bubble agreement » entre l'Allemagne et l'Inde.



Ce vol sera opéré avec le tout nouvel avion Boeing 787-9 Dreamliner de Vistara, en tri classe : Business, Premium Economy et Economy.



Francfort est la deuxième destination de Vistara en Europe après Londres.