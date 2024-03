Irlande, Islande, Norvège, Finlande, Espagne, Italie, Grèce… Nouvelles Frontières un expert des voyages hors des sentiers battus en Europe !

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières organise "l’Odyssée" afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle du pays. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... A l’occasion de cette "Odyssée Nouvelles Frontières", TUI France s’intéresse à des destinations coup de cœur en Europe (Irlande, Islande, Norvège, Finlande, Espagne, Italie, Grèce), dans lesquelles Nouvelles Frontières est présent depuis parfois 55 ans !



Rédigé par TUI France le Lundi 11 Mars 2024

Nouvelles Frontières propose en 2024 plus de 50 circuits, road trips dans plus de 90 pays.

La marque est experte de nombreuses destinations en Europe qu’elle propose de découvrir hors des sentiers battus.



En Europe du Nord, Nouvelles Frontières propose par exemple 12 destinations, 23 circuits, 19 road trips, 2 combinés en train et 3 réveillons pas comme les autres.



En Europe du Sud, ce sont 5 destinations à découvrir, 12 circuits accompagnés et 7 road trips.

Quitte à s’évader autant visiter « Nouvelles Frontières propose par exemple des voyages en Irlande depuis plus de 30 ans avec cette année, 5 road trips, 2 circuits accompagnés, 1 combiné en train.Cette destination est idéale pour les amateurs de culture et de nature. TUI France recommande de s’y rendre de mai à septembre. La basse saison (mars et novembre) est très agréable.Nouvelles Frontières recommande de rapporter en souvenir ou comme cadeaux : pull en laine, fudges, chocolats, thé et bien sûr du whiskey irlandais. Il faut prévoir 20/30€ par repas et environ 6€ la bière. Attention, en Irlande du Nord, la monnaie est la livre sterling et dans le reste de l’Irlande c’est l’euro.Avant départ, il faut s’assurer que sa carte d’identité ou son passeport soit en cours de validité pour la durée du séjour.Des sites éblouissants sont à ne pas louper en Irlande comme la chaussée des géants avec ses 40 000 colonnes hexagonales de basalte (à voir dans le circuit « Les deux Irlandes », le road trip « Toute l’Irlande » et le combiné « Dublin & Belfast en train »), le musée du Titanic à Belfast, la journée à vélo prévue par Nouvelles Frontières pour découvrir une partie du Connemara, terre sauvage et de légendes.Quitte à s’évader autant visiter « Les deux Irlandes », un circuit accompagné proposé par Nouvelles Frontières qui comprend la visite d’une distillerie de whisky avec dégustation, l'éblouissante chaussée des Géants, l'emblématique musée du Titanic Belfast, les sites monastiques de Monasterboice et Glendalough, les visites pédestres de Derry et de Galway, les tours panoramiques de Dublin, Cork et Belfast.

Un des circuits Nouvelles Frontières les plus plébiscités est « Depuis plus de 20 ans, Nouvelles Frontières propose aux voyageurs de découvrir les charmes de l’Italie. Cette année, la marque propose 14 idées d’évasion dont 3 en Sicile et 1 en Sardaigne. Les circuits s’adressent à tous et les enfants sont autorisés à partir de 8 ans. La carte nationale d’identité suffit pour s’y rendre.TUI France conseille de s’y rendre d’avril à juin et de septembre à octobre. Voici des conseils de souvenirs à rapporter pour que la dolce vita continue même en France : huile d'olive, parmigiano reggiano, fromages italiens, champignons porcini, vinaigre balsamique, charcuterie et bien sûr des pâtes…Durant ce voyage, voici des incontournables : Venise et ses lacs italiens (les îles Borromées sur le Lac Majeur, le Lac de Côme, le Lac de Côme), le Colisée de Rome, le Duomo à Florence, les villages colorés des Cinque Terre, la tour penchée de Pise, la ville à l’ambiance catalane, ville fortifiée au 12e siècle, la ville troglodyte de Matera et les « trulli » d’Alberobello, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.Un des circuits Nouvelles Frontières les plus plébiscités est « La côte Amalfitaine ». Au programme : une plongée dans la vie quotidienne romaine à Pompéi et à Herculanum, découverte des temples grecs à Paestum, des panoramas spectaculaires depuis le Vésuve, des villas San Michele, Rufolo, Cimbrone et le Castel dell’Ovo. Les maisons colorées accrochées à flanc de falaise sur la côte amalfitaine sont splendides. Et la visite de la bouillonnante et surprenante Naples marque les voyageurs. La journée sur la mythique île de Capri fait aussi partie des moments forts de ce programme. Ce voyage est une vraie immersion dans l’Italie avec les dégustations de spécialités locales (mozzarella Di Buffala, gâteau Sfogiatella, pizza à Naples, visite d’un producteur de pâtes, visite d’un vignoble suivi d’une dégustation, dégustation de Limoncello, déjeuner dans une ferme viticole).

Le circuit « Expert depuis plus de 20 ans en Grèce, Nouvelles Frontières propose 2 circuits et 2 road trips. Les circuits s’adressent à tous et les enfants sont autorisés à partir de 8 ans. La période idéale pour s’y rendre est de mai à juin et de septembre à octobre. La carte nationale d’identité suffit pour s’y rende.Il faut bien sûr ramener de l’huile d’olive, des vases, sculptures, du textile brodé, le komboloi (anciens chapelets), etc.Le circuit « Grèce classique » permet de découvrir les sites archéologiques incontournables parmi les plus beaux au monde. Ce voyage comprend le site mythique de l'Acropole, la découverte des collines boisées d'oliviers du Péloponnèse et ses villages pittoresques, les vestiges des sanctuaires d'Olympie et de Mystra, Épidaure et son théâtre légendaire, le spectacle époustouflant des Météores avec ses rochers vertigineux où trônent des monastères suspendus dans les airs.

Nouvelles Frontières propose notamment le circuit « Expert depuis 15 ans de la destination Islande, Nouvelles Frontières propose 6 circuits accompagnés, 7 road trips pour découvrir cette destination, idéale pour les amoureux de grands espaces. Ceux qui souhaitent s’y rendre l’hiver découvriront des paysages de neige ou de glace et pourront espérer voir des aurores boréales d’octobre à mars. En été, les voyageurs pourront profiter de longues journées et du soleil de minuit de juin à mi-juillet.TUI France conseille de ramener comme souvenirs un pull en laine, des bijoux artisanaux inspirés de l’histoire des Vikings ou en pierre volcanique, et pour les plus gourmands, il faudra mettre dans ses bagages saumon, hareng, sel de lave.Il faut savoir que le coût de la vie est plus élevé qu’en France. Il faut prévoir environ 20€ pour un déjeuner, 40€ pour un dîner au restaurant. La monnaie est la couronne islandaise.Pour s’y rendre, il faut une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité pour la durée du séjour.Ce voyage est rempli de surprises, il faut notamment aller voir la plage de Diamants et ses blocs de glace sur le sable noir, ne pas hésiter à partir en croisière pour regarder les baleines et/ou les orques et à sauter dans les bains des sources d’eaux chaudes. Les plus gourmands goûteront le skyr (yaourt islandais), le Hákarl (requin faisandé), l’ombre chevalier (poisson), le Rúgbrauð (pain de seigle traditionnel).Nouvelles Frontières propose notamment le circuit « Magie d’Islande » qui comprend au maximum 34 participants et une date avec un groupe limité à 21 participants. Ce voyage permet de découvrir les joyaux du Cercle d'or (la cascade de Gullfoss, la faille de Thingvellir, le geyser Strokkur qui jaillit à 30 mètres de hauteur) ; le Parc National de Skaftafell dominé par le Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe ; la région volcanique et insolite de Mývatn ; la plage de sable noir de Reynisfjara et ses colonnes hexagonales de basalte. Les voyageurs recevront en cadeau : du sel de lave au charbon actif, récolté à la main dans les fjords de l'Ouest, pour agrémenter ses plats et faciliter la digestion (1 pot par chambre).

Nouvelles Frontières propose un circuit « Expert depuis 23 ans de la Scandinavie, Nouvelles Frontières propose 10 circuits accompagnés dont 2 circuits hiver, un grand voyage et un circuit en gamme sur les rails.Les voyageurs qui se rendront en Norvège ou en Finlande l’hiver entreront dans l’ambiance du grand nord avec la possibilité d’admirer des aurores boréales. L’été, ils profiteront de longues journées et du soleil de minuit pendant environ 30 jours.TUI France conseille de ramener de Norvège un pull en laine, de l’argenterie, des trolls ou du saumon pour les plus gourmands. De Finlande, il faudra rapporter des bijoux ou objets en bois. Il faut savoir que le coût de la vie est plus élevé qu’en France. Il faut prévoir un budget de 10€ à 30€ en fonction du choix du repas (sandwich ou dîner à 3 plats). En Norvège, la monnaie est la couronne norvégienne et en Finlande, l’euro.Il ne faut pas oublier d’avoir sa carte nationale d’identité ou son passeport en cours de validité pour la durée du séjour.Nouvelles Frontières propose un circuit « Cap Nord » en Norvège avec un groupe limité à 34 personnes. Ce voyage comprend le trajet Trondheim/Bodø en train de nuit pour éviter une longue route de 700 km ; les visites guidées d'Oslo et Bergen ; la découverte de la beauté sauvage des archipels des Lofoten et des Vesterålen, le mythique cap Nord, des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec le quartier hanséatique de Bergen et le Nærøyfjord, un arrêt photo à l'église en bois debout de Lom. La croisière de 2h sur le Sognefjord fait partie des moments forts de ce voyage.

Le circuit Nouvelles Frontières « Direction la chaleur du sud, en Espagne. Depuis 55 ans Nouvelles Frontières propose des voyages en Espagne et notamment en Andalousie, à visiter de mars à octobre.TUI France conseille de ramener en souvenirs du jambon, de l’huile d’olive, de l’artisanat local (ex. objets en bois, céramique, etc.). Le coût de la vie en Andalousie est en moyenne inférieur de 25% par rapport à la France. Il faut compter 15€ - 25€ le repas (3 plats). En été, il ne faut pas oublier de mettre dans sa valise un brumisateur et un chapeau/une casquette pour se protéger de la forte chaleur.La plaza de España, l’Alhambra à Grenade, les villages blancs, les ruelles fleuries à Cordoue font partie des incontournables de cette région.Le circuit Nouvelles Frontières « Découverte andalouse » permet de découvrir Ronda, un de plus beaux villages andalous et l’impressionnante gorge du Tajo, la cathédrale et l'Alcazar de Séville, la mosquée-cathédrale de Cordoue, l'Alhambra de Grenade, Nerja et son "Balcón de Europa". Le circuit prévoit également une journée libre en bord de mer et un déjeuner typique à base de paëlla.

