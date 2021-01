Island Tours change d'adresse et offre l’assurance annulation pandémie

Le point de vente, ouvert du lundi au samedi, " offre une atmosphère, plus claire et plus cosy " explique le communiqué. Pour relancer l'activité, Island Tours offre l’assurance annulation pandémie pour toutes les réservations effectuées avant la fin du mois de février 2021.



C'est aussi un tour-opérateur engagé, voulant réduire l'impact de son activité, et pour cela, les brochures saisonnières ont été́ remplacées par un magazine unique, imprimé selon les normes PEFC.



Il a aussi fait appel cette année aux services de Recygo, spécialisée dans la gestion des déchets de bureau de façon durable et responsable. Bravo à eux et bonne chance.