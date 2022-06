Israël développe des offres pour des petits budgets

: Entre janvier et mai, nous avons reçu plus de 700 000 visiteurs dont 80 000 Français Ce n’est jamais assez.La France est notre premier marché en Europe et le deuxième au monde, derrière les Etats-Unis. Je suis certain que nous allons vite retrouver nos chiffres records de 2018 et 2019 et même les dépasser.Les Français sont particulièrement appréciés en Israël. Je peux vous parler de Netanya , une ville qui est jumelée avec Nice, où l’on parle votre langue dans toutes les boutiques.: Des efforts vont être menés dans les années à venir pour développer des sites, hôtels, infrastructures d’accueil pour attirer toutes les cibles de tourisme.Grâce au travail de notre bureau parisien,On peut aussi évoquer la compagnie chypriotegrâce au succès rencontré ce printemps., une excellente période pour visiter le pays en toute tranquillité à des prix avantageux.Le ministère a débloqué pour l’année 2022 un budget conséquent pour la rénovation des chambres d’hôtels et les infrastructures touristiques.Je suis ici, à Paris, pour rencontrer les professionnels du tourisme, et voir avec eux comment le ministère peut les aider, quel que soit le domaine : tourisme religieux, généraliste, grand public… Et, ainsi,J’ajoute, au-delà du covid, et je le dis aussi en tant qu’ancien général de l’armée, qu’Israël est