Israël : l'interdiction d'entrée pour les Français en vigueur dès ce vendredi 6 mars 2020

Quelques précisions concernant la décision d'Israël de fermer ses portes aux ressortissants originaires de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Autriche et de Suisse, alors que l'épidémie de coronavirus (Covid-19) est toujours active.



L'arrêté du Ministère de l'Intérieur entrera en vigueur à partir de vendredi 6 mars 2020, dès 8 heures du matin (heure d’Israël).



Dès lors, " cette ordonnance interdira l'entrée en Israël des ressortissants étrangers résidant en France, en Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, à l'exception de ceux qui déclarent avoir la possibilité de maintenir l'isolement dans une maison privée pendant 14 jours ", précise l'OT d'Israël dans un communiqué.



Pour ceux actuellement sur place ou qui arriveront en Israël jusqu'au vendredi 6 mars 2020 avant 8 heures du matin (heure d’Israël), " ils peuvent continuer leur visite ", en tenant compte des conditions suivantes :



- si le touriste/visiteur ressent des symptômes, il doit contacter le 101 immédiatement



- éviter autant que possible les espaces publics bondés.



Quant aux ressortissants étrangers qui sont arrivés d'un pays d'origine différent et n'ont eu qu'un vol de correspondance dans l'une de ces destinations pré-citées, ils sont autorisés à entrer en Israël.