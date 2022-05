Appli mobile TourMaG



Istanbul : Capitale de la gastronomie

Envoyer à un ami Partager cet article

Spécialités de rue appétissantes, cornichons les plus colorés, fruits les plus frais, poissons et fruits de mer pêchés quotidiennement, délicieux légumes cuits à l'huile d'olive et des dizaines d'assiettes de mezes différentes… Des tables élégantes aux plats les plus simples, Istanbul est un véritable paradis pour tous les gourmands... Bienvenue au paradis de la gastronomie !

Rédigé par l'Office de Tourisme de Turquie le Lundi 16 Mai 2022

La cuisine turque est mondialement connue pour ses kebabs et ses baklavas. Mais ces spécialités prisées ne sont qu'un avant-gout des richesses de sa cuisine.



La Türkiye possède un vaste patrimoine gastronomique grâce au caractère multiculturel des empires ottoman et byzantin, aux caractéristiques géographiques riches et variées et aux traditions culinaires de chaque région du pays. Point de rencontre de deux continents, la mégapole abrite toutes les spécialités régionales à l’image de l’étendu du pays. Des brochettes aux saveurs corsées et aux spécialités végétaliennes cuites à l'huile d'olive, la cuisine traditionnelle turque offre une grande variété de saveurs.



Et İstanbul en est la salle de dégustation…

En savoir plus

Des saveurs incroyables La gastronomie turque est comme une pelure d’oignon - elle comporte de nombreuses couches. Et c'est comme l'ail, subtil et surprenant. Il s'agit de combinaisons inattendues de goûts mais qui s’allient délicieusement.



De nos jours, à Istanbul certains restaurants gastronomiques s'inspirent largement du patrimoine de la ville. Respectant les valeurs de la cuisine ottomane, suivant les recettes du passé, ils revisitent certaines recettes traditionnelles dans leurs menus dégustations. Mêlant melons et agneau, yaourt dans les soupes et griottes dans les feuilles de vigne farcies, la cuisine ottomane fut véritablement l'acteur phare du Moyen-Âge. Capitale de l'Empire ottoman, Istanbul a été la capitale gastronomique de la Türkiye par excellence.



Le repas le plus important de la journée Le célèbre poète turc Cemal Süreya dit : « Le petit déjeuner doit avoir quelque chose à voir avec le bonheur ! » Ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres, mais c'est vrai à 100% pour les Turcs.



Le petit-déjeuner turc est une expérience riche accompagnée de thé noir infusé local, de pâtes rondes recouvertes de graines de sésame (simit) ou de pain, d'une sélection de fromages locaux, d'olives noires et vertes, de beurre, de crème caillée et de miel, de confiture, d'œufs brouillés aux légumes (menemen) ou des œufs durs, des tranches de tomates et des concombres.



L'expérience du kebab et des fruits de mer En Türkiye, il existe une grande variété de brochettes - elles peuvent être cuites avec de l'ail, des aubergines, des tomates, des oignons… La viande est marinée avec des épices et lorsqu'elle est grillée, elle dégage une odeur riche qui promet de combler les papilles. Des assiettes de salades colorées et des mézès décorent les tables.



Capitale gastronomique d'un pays entouré de trois mers, Istanbul propose une grande variété de plats de fruits de mer. Tassergal grillé, anchois frits, chinchard, cabillaud, bonite et turbot sont les protagonistes de la scène gastronomique. Le maquereau séché, la poutargue, les sardines locales en conserve, le bar mariné à froid et le thon salé sec - servis avec des oignons rouges et de l'aneth - sont également les spécialités de fruits de mer incontournables de la ville.



Frais et cuit à l'huile d'olive L'expérience gastronomique ne s'arrête pas là. En ce qui concerne les légumes, la cuisine turque occidentale est largement basée sur l'huile d'olive et des ingrédients frais à la place d'épices lourdes.



La tradition culinaire intègre une vaste gamme de plats de légumes appelés plats cuits à l'huile d'olive. Ici, les plats reposent moins sur les assaisonnements et plus sur les saveurs liés ingrédients frais. Par conséquent, il propose une grande variété de plats végétariens et végétaliens.



Le repas du travailleur : comme si c'était fait maison Dans la ville, certains lieux s'attachent à faire vivre le patrimoine culinaire. Esnaf lokantaları (restauration rapide artisanale) est une tradition turque vieille de plusieurs siècles et essentiellement établi pour servir le déjeuner aux travailleurs à proximité.



Ces adresses prisées pour déjeuner servent des dizaines de plats maison cuisinés quotidiennement - des soupes savoureuses, des plats de légumines, des légumes farcis, des ragoûts riches avec du riz au beurre ou du boulgour et du cacık ou du komposto en accompagnement, et quelques desserts traditionnels pour terminer le repas.



Spécialités copieuses Muhallebiciler (boutique spécialisée de pudding) servent une autre spécialité turque unique. Traditionnellement servant des puddings au lait, vous pouvez également y déguster une soupe au poulet ou vous faire plaisir avec un bon dessert rafraîchissant traditionnel un après-midi d'été.



Le tavuklu pilav (riz pilaf au poulet), les brochettes de döner et divers böreks (pâtisseries cuites au four faites d'une pâte feuilletée, fourrées de viande, de fromage, d'épinards ou de pommes de terre) sont d'autres spécialités que vous verriez au menu d'un Muhallebici. L'une de leurs spécialités les plus étonnantes est le tavukgöğsü - la poitrine de poulet avec du boudin blanc - l'idée peut paraître étrange, c'est une recette très ancienne qui a survécu jusqu'à aujourd'hui et qui est absolument délicieuse avec un peu de cannelle moulue dessus. Le thé est un incontournable, n'oubliez pas d'en prendre un verre avant de partir.



Coup de foudre : street food En parlant de thé, ne manquez pas l'occasion de faire un arrêt dans un jardin des thés près de la mer, commandez-vous une tasse de thé noir et profitez de la vue. Ou faites-vous plaisir avec des jus de fruits fraîchement pressés, des fruits frais et des desserts vendus sur les étals.



İstanbul est une adresse parfaite pour les cornichons… Avec leur odeur astringente unique, leurs couleurs vives et leur saveur mixte alliant épicé, aigre-doux, c'est le paradis des végétaliens. Ces cornichons peuvent être vendus dans la rue en accompagnement de riz aux pois chiches.



Vous verrez certainement que vous ne pourrez pas vous empêcher de grignoter dans cette ville.



Suivez simplement les odeurs : châtaignes grillées et pois chiches grillés en hiver, maïs bouilli ou grillé en été.



Si vous avez une petite faim, optez pour des délices de rue plus copieux. Simit (pain au sésame), kokoreç (intestins de mouton grillés au charbon de bois), moules frites avec sauce spéciale à l'ail tarator, midye dolma (moules farcies au riz et aux épices), toutes sortes de pâtisseries, si vous êtes un amateur de poisson, un balık ekmek (sandwich au poisson) sur le pouce.



Des douceurs pour les palais fins La confiserie en Türkiye fait partie de la vie quotidienne depuis des siècles. Les délices traditionnels et des douceurs pour les gourmands remplissent les boutiques. Les chefs confiseurs proposent des douceurs de toutes les couleurs et de tous les goûts. Le classique ottoman traditionnel akide şekeri (bonbons de roche faits à la main) a été inventé au XVIe siècle à une époque où le sucre avait plus de valeur que le miel. Ces bonbons aux couleurs et aux saveurs variées – bergamote, citron, orange, fraise, rose, sésame, noisette, menthe, cannelle… promettent tous une sensation étonnante.



Si vous avez le temps, installez-vous et dégustez un grand verre de limonade maison ou offrez-vous un sorbet traditionnel (tamarin, coquelicot, rose ou cornaline).



En plus des bonbons et des caramels, n’oubliez pas célèbres délices turques et la savoureuse pâte d'amandes et de pistaches. Pensez à en emporter chez vous pour partager les plus doux moments de votre voyage avec vos proches !



Istanbul, l'une des destinations culinaires les plus extraordinaires au monde, rejoint la famille du guide MICHELIN. Considéré comme l'organisme de notation des restaurants le plus prestigieux au monde, le guide annoncera la sélection de Gastrocity Istanbul le 11 octobre 2022. Istanbul, l'un des principaux centres mondiaux du tourisme gastronomique, offre à ses convives une cuisine façonnée par un patrimoine culturel unique qui se reflète dans les établissements de restauration fine primés de la ville. Cette riche “gastrocité” a fait l'objet d'une sélection spéciale du guide MICHELIN, le recueil de notes de restaurants le plus réputé au monde.

Informations et coordonnées



102 Champs-Elysées - 75008 Paris



turquie@ktb.gov.tr

goistanbulturkiye.com





Service de la Culture et de l'Information près l'Ambassade de Turquie à Paris102 Champs-Elysées - 75008 Paris

Lu 93 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Des voyages aux 4 coins du monde avec la Française des Circuits : réservation en 3 clics et prix réduits sur sa plateforme BtoB Le Méridien Ile Maurice se réinvente et réouvre ses portes