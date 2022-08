Italie : en Calabre, à la découverte des montagnes de l’Aspromonte

Le cœur de l’Aspromonte est vide d’habitants. La route Gerace-Cittanova en témoigne, itinéraire d’altitude entre mers Tyrrhénienne et Ionienne tracé au cœur de forêts et de vallées profondes.



Ici et là, des vaches errantes traversent la chaussée, des fontaines scandent le bord de la route, tandis que de rares bergers accompagnent des troupeaux de chèvres. La Corse, on vous dit…



Territoire exceptionnel pour la randonnée, il conserve même au plus fort de l’été des températures clémentes.



Sa frondaison est parfois interrompue par des champs de fougères et des prairies d’altitude. Avec une pointe de brume, cela donne au massif des airs mystérieux, sentiment éprouvé au sanctuaire de San Nicodeme, à Mammola.



L’hiver, la montagne est fréquemment enneigée et l’on peut y skier. L’unique station, Gambarie (1 400 m) va jusqu’à accueillir des Siciliens, quand ces derniers ne peuvent glisser sur les pentes de l’Etna, impraticables lors des éruptions. C’est l’un des rares endroits d’Europe où l’on peut dévaler des pistes en regardant la mer.