J2A Evasion Tour opérateur, spécialiste des voyages incentives

J2A Evasion, tour opérateur, votre spécialiste des voyages incentives (entreprises, collectivités et associations). Agence de voyage réceptive et incentive depuis plus de 10 ans, nous sommes spécialisés dans les voyages organisés.

SPÉCIALISTE

DES VOYAGES ORGANISÉS



Nous proposons aux entreprises, aux associations, aux collectivités et autres des voyages organisés en Corse et en Sardaigne. Que ce soit pour un séminaire, un voyage incentive ou un circuit touristique complet, nous avons les offres correspondantes.

Tour-opérateur depuis plus de 10 ans, nous vous ferons découvrir les meilleures adresses des îles corse et sarde. Nous proposons un séjour à la carte où vos envies d’évasion seront priorisées. Nous nous occupons de tout, de A à Z : réservation de l’hôtel, programmation des sorties, restauration, navette, etc.



Vous souhaitez visiter la Corse et la Sardaigne ? Nous vous accompagnons dans la planification de votre séjour.



Avec près de 25 ans d’expérience dans l’organisation de voyage en groupes, nous vous garantissons une escale comme vous l’avez imaginée.



Notre équipe reste à votre disposition pour vous assurer le meilleur des séjours. Installés dans la ville portuaire de Porto-Vecchio, nous vous ferons découvrir la beauté des îles corse et sarde.



Votre partenaire incontournable des voyages organisés en Corse et en Sardaigne.



• TOUR DE CORSE – ILE DE BEAUTE

A partir de 820 euros (tout compris)



Programme Comprenant :

- Les traversées en bateau avec repas à bord

- Les visites mentionnées au programme

- Un guide régional

- La pension complète avec boissons

8 JOURS / 7 NUITS



Mais aussi :

• Voyage de groupe en Corse et en Sardaigne

• Organisateur de voyages à la carte en Corse et en Sardaigne

• Organisateur de voyage incentive en Corse et en Sardaigne

• Organisation de séminaire en Corse et en Sardaigne

• Circuits touristiques Corse-Sardaigne



Horaires : 8h30 – 12h / 14h – 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Tel : +33 (0)4 20 00 18 71



Adresse postale : Résidence San Antone – 1 route de l’Ospedale – 20137 Porto-Vecchio



Site web : www.j2a-evasion.com



