Jamaïque : l'Office du tourisme lance un e-learning et un programme de rewards

La Jamaïque s’est préparée aux retours des touristes et plusieurs protocoles sanitaires ont été instaurés, notamment dans les aéroports, où les non-ressortissants entrant sur le territoire sont soumis au même processus de dépistage de santé et des risques que les nationaux, avec des contrôles de température et l’observation des symptômes dès l’arrivée.



À l'aéroport international de Sangster (Montego Bay), des écrans en plexiglas aux comptoirs ont été installée. Des caméras à capteur thermique et des équipements « mains libres » sont également déployés pour assurer la sécurité et la santé de tous.