La Jamaïque, le luxe hors des sentiers battus

South Coast loin de l’agitation du nord



Indomptée, loin de l’agitation du nord de l’île, la côte sud offre une succession de villages de pêcheurs, de criques. Dans le cadre d’un tourisme communautaire l’eco-aventure y a toute sa place.



A Treasure Beach les plages sont à l’état brut et la nature, sauvage. Ici on laisse filer le temps entre nage, snorkelling, vélo, randonnées et farniente.



Les chutes YS sont parmi les plus spectaculaires de l’île avec sept cascades et un large bassin alimenté par des sources souterraines et entouré par de vastes jardins tropicaux.



Black River a été la première ville de l’île à posséder un réseau électrique (1893) et à voir la première automobile de l’île (1903). Jadis principal marché d’esclaves du pays Black River coule aujourd’hui des jours paisibles. Le fleuve du même nom est le second et le plus long de la Jamaïque, point de départ d’une traversée passionnante à travers le marécage jamaïcain à la découverte des crocodiles, des aigrettes et d’une flore tout aussi riche.



Bamboo Avenue, non loin de la distillerie Appleton Estate établie depuis 1749, offre une voûte de bambous sur 2 kilomètres, véritable merveille de la nature.



Ne quittez pas la côte sud sans avoir passé quelques heures au Pelican Bar, sur pilotis au milieu de l’océan, pour partager une partie de dominos avec les jamaïcains entre une Red Stripe (bière locale) et un plat Ital, cuisine végétarienne des Rastas.



Le sud offre une hôtellerie allant des guest houses au Jakes hotel de style bohème-chic-Caribéen, en passant par le Sandals South Coast et ses bungalows sur pilotis, à la collection de villas Kotch au style tropical minimaliste.