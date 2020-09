Jean-Baptiste Lemoyne : "l'activité partielle prolongée jusqu'à fin décembre"

"L'activité partielle sera prolongée jusqu'à fin décembre 2020 à des conditions préférentielles, avec un reste à charge de 15% " a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme à l'issue de la réunion du comité de filière tourisme qui a eu lieu ce 4 septembre 2020.



" L'Etat est là et demeurera aux côtés des professionnels comme il a été présent dès le 14 mai lors de l'annonce du plan Tourisme de 18 Mds €, les outils sont là et ils montent en puissance " a t-il ajouté.



Jean-Baptiste Lemoyne est également revenu sur la saison estivale.



" Cette rentrée les professionnels l’abordent avec des sentiments mêlés. Les Français ont entendu l'appel : "l'été sera bleu, blanc, rouge".



94% des partants ont séjourné en France selon ADN Tourisme, soit 20 points de plus qu'habituellement, ce qui compense en partie, et en partie seulement la perte des touristes étrangers."



Le Secrétaire d'Etat note une bonne résistance des clientèles européennes de proximité : belge, suisse mais une baisse des marchés espagnol et italien. Comme prévu, avec les restrictions de voyage, les clientèles extra-européennes ont été quasi-absentes.