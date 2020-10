Jean Castex : "Il ne sera pas possible de voyager au sein du territoire national" conférence de presse du Premier Ministre

Jean Castex a présenté et précisé la feuille de route du Gouvernement et les modalités des restrictions annoncées par Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre 2020 dans le cadre du confinement qui débute demain, 30 octobre 2020, à vendredi minuit.

Suite aux annonces du président de la République, Emmanuel Macron, ce mercredi 18 octobre 2020 et l'instauration d'un confinement dès ce vendredi, Jean Castex a précisé les modalités des restrictions lors du conférence de presse ce jeudi 29 octobre 2020.



Le Premier Ministre a évoqué en préambule l'attaque au couteau qui a fait 3 morts à Nice. Il a annoncé le passage du plan de vigipirate en urgence attentat sur l'ensemble du territoire national.



"Cette attaque a eu lieu alors que nous sommes confrontés à une situation sanitaire sans précédent" a t-il précisé.



"En France toutes nos régions et toutes les catégories d'âge sont touchés, le virus accélère et nous devons accélérer également.



Les modalités et contours de ce nouveau confinement ne seront pas ceux de mars car nous avons appris. Nous veillerons à préserver l'essentiel."

Exception pour les DOM TOM sauf la Martinique Il a rappelé aussi que le confinement débutera à partir de ce soir (vendredi) minuit.



Seule exception pour les territoires et départements d'Outre-Mer. " Ce dispositif ne sera appliqué qu'à la Martinique" a jouté le Premier Ministre "Des tests seront appliqués au départ et à l'arrivée de ces territoires" .



Beaucoup des règles connues en mars seront reconduites, a ensuite expliqué Jean Castex.



"Vous ne pourrez quitter votre domicile qu'à certaines conditions pour sortir faire les courses alimentaires, dans le cadre du trajet vers votre travail ou pour exercer activité professionnel, pour les rendez-vous médicaux, dans le cadre d'un motif familial impérieux, pour venir en aide à des personnes vulnérables et à risque, pour une convocation judiciaire, ou mission d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative"



Comme en mars les déplacements dans un rayon d'un kilomètre pendant une heure pour prendre l'air, pratiquer une activité physique ou sortir les animaux de compagnie seront autorisés.



Seules les activités individuelles et de plein air seront autorisées. Les gymnase et salles de sport seront fermés, et les sport collectifs même en plein air interdits.



En revanche les parcs, jardins, plages et forêts resteront ouverts.

Il ne sera pas possible de voyager au sein du territoire national Jean Castex a ensuite poursuivi en précisant : "Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible à distance, ou vous présentez à un examen du permis de conduire".



Tous les autres déplacements sont interdits : recevoir des amis ou famille ou vous y déplacer...



Il ne sera pas possible de voyager au sein du territoire national ni pour effectuer un trajet entre la résidence principale à une résidence secondaire



Pour chaque sortie, comme en mars les Français devront être munis d'une attestation.



Une amende forfaitaire sera appliquée en cas de non respect du confinement ou en l'absence d'un justificatif.



Le Premier Ministre a réaffirmé que les frontières intérieures demeureront ouvertes, et les frontières extérieures fermées sauf pour les Français résidents à l'étranger.



Toutes les personnes qui arriveront sur le territoire devront être testées : soit en ayant effectué un test 72 h avant leur départ soit à l'arrivée en France.

Les dérogations concernant l'ouverture des commerces au printemps seront maintenues : laverie, magasins journaux, magasins alimentaires, location de voiture...



Les hôtels et hébergement pourront ouvrir mais pas les restaurants de ces établissements



Resteront ouverts par rapport au confinement de mars les commerces de gros, jardinerie, les crèches jusqu'au lycée inclus, les centres de loisirs le mercredi et les garderies périscolaires.



En revanche les associations extra-scolaires : clubs de sport ou conservatoires seront fermés.

Le télétravail n'est pas une option tous ceux dont les activités ne sont pas contraintes de fermer devront continuer à travailler."



"Le télétravail n'est pas une option, il sera inscrit dans le protocole national en entreprise : ceux qui le peuvent doivent effectuer l'ensemble de leur tâches à distance." a annoncé la ministre.



"Les réunions en audio ou visioconférences doivent être la règles. Les moments de convivialités en entreprises ne sont pas autorisés et le téléchargement de l'appli Tous Anticovid en entreprise doit être encouragé".



A lire aussi : Bruno Le Maire : Le soutien économique de l'Etat sera encore plus fort que lors du premier confinement Elisabeth Borne, Ministre du Travail a pris la parole également la parole : "a annoncé la ministre.

