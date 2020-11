Jean-Pierre Mas : "Nous sommes pris dans un étau, entre l'interdiction d'aller à l'aéroport et la possibilité de voyager"

TourMaG.com - Hier (mercredi 18 novembre 2020), lors de la visioconférence des EDV, vous avez évoqué des actions contre les assureurs, en ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle (RCP) de vos adhérents. Qu'en est-il exactement ?



Jean-Pierre Mas : Nous sommes en train de lister les entreprises qui font plus de 30 M€ de volume d'affaires et pour lesquelles la RCP est dénoncée par leur assureur, à savoir Hiscox.



C'est totalement anormal et nous faisons le maximum pour qu'un autre assureur prenne le relais.



Nous informons également, à leur demande, les pouvoirs publics à ce sujet de manière à ce qu'ils interviennent auprès de cet assureur.



Nous procédons au même type de listing pour les entrepreneurs qui ont vu leur PGE (Prêt garanti par l'État, ndlr) refusé.



TourMaG.com - Les EDV proposent également leur aide aux agences en ce qui concerne l'indemnisation des pertes d'exploitation, qui pourraient être prévues dans les contrats d'assurance...



Jean-Pierre Mas : En fonction des contrats d'assurance, il est possible de faire intégrer les pertes d'exploitation dans le contrat.



Donc nous étudions actuellement les contrats pour voir s'il y a une possibilité ou non, comme l'ont fait des restaurateurs, de faire indemniser les pertes d'exploitation.



Nous mènerons une action auprès des assureurs après avoir terminé cette étude et vu combien de contrats peuvent avoir un recours avec une chance d'aboutir.



TourMaG.com - Lors de la visioconférence d'hier, les adhérents ont également évoqué leurs inquiétudes à propos de l'APST. Pour l'heure, on ne sait toujours pas si l'association a obtenu la garantie de l'Etat pour 2021, qui démarre dans un mois...



Jean-Pierre Mas : On ne peut pas imaginer que le premier garant de la profession disparaisse au 31 décembre. Ce n'est pas concevable.



70% des agences de voyages ne pourraient plus exercer au 1er janvier, vous vous rendez compte ?



Et les autres garants sont actuellement d'une frilosité extrême.



Sa disparation créerait un tel cataclysme dans notre écosystème qu'elle n'est pas concevable et le Gouvernement est en très conscient. Sur ce point-là, j'argumente auprès de la DGE (Direction générale des entreprises, ndlr) et de Jean-Baptiste Lemoyne, ils sont très au fait de ce dossier.