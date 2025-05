Jean da Luz-Figueiredo, prochain invité de La Cape & l'Assiette

"Ce Cercle est ouvert à tous les épicuriens du monde du tourisme qui souhaiteraient participer à ces déjeuners et rencontres à la découverte de grands chefs et partager nos deux passions..."

Chaque mois, une trentaine de ces épicuriens se retrouve pour des déjeuners-dégustations où lesCes rendez-vous sont devenus, au fil du temps, bien plus que de simples repas : de véritables moments d'échange et de convivialité où s'entremêlent discussions gourmandes et débats culturels.Lors de son prochain rendez-vous, leAu programme : une séance de dédicace de son dernier thriller "Mortelle Machination" , qui promet de captiver les amateurs de suspense et d'intrigues bien ficelées.En associant les plaisirs du palais à ceux de l'esprit, La Cape & l'Assiette perpétue une tradition française séculaire : celle de la table comme lieu d'échange, de découverte et d'amitié.précise Christian Nicaud, président et "âme du Club", souligne un membre.