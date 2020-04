JesuisAgentdevoyages - XII. B2C Travel Events : "Nous devons imposer un fonds de garantie aux hautes autorités"

TourMaG.com - Quelle est la situation pour votre agence et que ressentez-vous ?



Carole Boyer : Face à la crise du Covid-19, nos sentiments sont partagés à plusieurs niveaux par l’ensemble de notre agence.



Nous avons dû composer avec les comportements humains, avec les comportements cavaliers de certains fournisseurs, nos vies de famille et bien entendu, prendre des initiatives rapides sans attendre que l’Etat ne se prononce.



Nous avons dû accepter de prendre des risques, quitte à contourner la loi avant la signature du décret afin de préserver notre clientèle et leurs finances.



Nous avons une entreprise vigilante. Dès le mois de janvier 2020, et ce, malgré le discours controversé de nos politiques sur le Covid-19 et les retours des différentes grèves du mois de septembre à décembre 2019, nous avons décidé de réduire nos ventes sur avril/mai, en privilégiant les ventes groupes et individuelles sur une fin d’année 2020 et 2021. Mais aussi en incitant nos clients à opter pour des vacances plus sereines à partir de juillet 2020.



Depuis l’ouverture de notre agence en 2010 (en pleine crise économique), nous avons développé un sens aiguisé sur la veille économique et le comportement du consommateur.



Cette vigilance sur les curseurs, les ressentiments, les modifications climatiques, géopolitiques et autres, nous permet de croire que les mois à venir seront moins durs pour notre agence et que nos clients auront l’assurance de nous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures voyages.



Reste un point noir que toute entreprise française redoute : l’implication de notre Ministre de l’Economie à devoir soulager les charges sur nos emplois, et les conditions de répartition des charges sociales et fiscales. Et là, je dis HONTE à notre gouvernement.



J’en profite pour remercier les EDV, le SETO, notre réseau TourCom, et grandement le groupe HELPDESK Facebook des AGV, qui ont été présents dès le premier jour, avec lesquels nous partageons tous les cas de figure pour y trouver une solution. Un grand confort.