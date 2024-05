Juin – le mois des fêtes populaires !

Saint Jean est le plus célébré à Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal. La veille du 23 juin Porto se transforme en un immense festival en plein air. Une des traditions les plus singulières est de frapper joyeusement les gens avec des marteaux en plastique et des poireaux, une coutume censée porter chance.



Les rues de la ville s'animent avec de la musique, des danses et des feux d'artifice. Les rives du Douro sont remplies de personnes profitant des barbecues, et le point culminant est le spectaculaire feu d'artifice à minuit.



Les touristes peuvent s'immerger dans la culture locale en participant aux fêtes de rue, en dégustant des plats traditionnels tels que le "caldo verde" (une soupe aux choux verts et chouriço) et les sardines grillées.



Quant à Saint Pierre, il est célébré dans diverses villes à travers le Portugal, avec des festivités importantes à Sintra, Évora et Póvoa de Varzim. Ces célébrations incluent souvent des processions religieuses, de la musique, des danses et des marchés traditionnels.



À Sintra, le festival coïncide avec la fête municipale de la ville, mêlant des événements religieux et laïques. Dans les villes côtières comme Póvoa de Varzim, les processions maritimes honorent Saint Pierre, le saint patron des pêcheurs, avec des bateaux décorés défilant le long du rivage.