Kuoni France : 3e édition de la "Vac Fab California"

18 agents de voyages pourront s'envoler pour la Californie

Kuoni France relance la 3e édition de la « Vac Fab California » avec VisitCalifornia et Air France. Elearning, challenge de ventes... les agents de voyages les plus assidus et meilleurs vendeurs pourront s'envoler en novembre 2020 en Californie.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 7 Janvier 2020

Lu 728 fois