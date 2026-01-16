Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production

Hanan Bazzouz et Noémie Carteret fraichement nommées à la direction de Kuoni (Dertour France) - Montage photo : Dertour France
Ca bouge chez Kuoni France !
Après les nominations de Matthieu Mariotti à la direction du tour-operating et celle de Michel Quenot en tant que vice-président Développement, le voyagiste annonce la promotion de Noémie Carteret au poste de directrice de production, succédant à Matthieu Mariotti.
Diplômée en Master Management du Tourisme et des Loisirs, elle a débuté sa carrière au sein du Groupe Kuoni France en 2012.
Après plusieurs années d’évolution, elle a rejoint le service production en 2018. Pendant sept années en tant que Chef de Produits, elle a piloté des destinations emblématiques telles que l’Égypte et la Laponie.
"Ces expériences lui ont permis d’acquérir une vision globale du métier, conjuguant compréhension des attentes des agences, exigence opérationnelle, développement de partenariats durables et conception de produits performants et inspirants", précise le voyagiste dans un communiqué.
Hanan Bazzouz, nouvelle directrice administrative et financière de DERTOUR France
De son côté, Hanan Bazzouz intégrera le Groupe dès ce mardi 20 janvier 2026, pour prendre les fonctions de directrice administrative et financière de DERTOUR France.
Elle succède ainsi à Gonzague de Gelis, qui a pris la présidence de DERTOUR France au 1er janvier 2026.
Diplômée d’un Master en contrôle de gestion et d’une spécialisation en direction financière à l’ESSEC, Hanan Bazzouz a construit un parcours solide au sein de groupes internationaux de premier plan tels que Philips et Deloitte, où elle a développé une forte expertise en pilotage de la performance financière.
En 2009, elle a rejoint le groupe Thomas Cook, au sein duquel elle a évolué pendant plus de dix ans à travers différentes fonctions financières, jusqu’au poste de Directrice du contrôle de gestion.
En 2021, elle a poursuivi sa carrière dans le secteur industriel en intégrant le groupe allemand Weidmüller en tant que responsable administrative et financière.
"Je suis très heureux d’accueillir Hanan au sein de nos équipes et de voir évoluer Matthieu, Noémie et Michel vers ces nouvelles responsabilités.
Ces nominations illustrent à la fois la richesse des parcours internes et externe, ainsi que la féminisation de notre Direction, reflet de l’engagement de DERTOUR France en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle", a commenté Gonzague de Gelis, Président de DERTOUR France dans un communiqué.
