TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production

Hanan Bazzouz est la nouvelle directrice administrative et financière


Le voyagiste DERTOUR France (Kuoni) poursuit la réorganisation de sa gouvernance avec la promotion interne de Noémie Carteret au poste de directrice de production et le recrutement externe d'Hanan Bazzouz en tant que directrice administrative et financière.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Hanan Bazzouz et Noémie Carteret fraichement nommées à la direction de Kuoni (Dertour France) - Montage photo : Dertour France
Hanan Bazzouz et Noémie Carteret fraichement nommées à la direction de Kuoni (Dertour France) - Montage photo : Dertour France
CroisiEurope
Ca bouge chez Kuoni France !

Après les nominations de Matthieu Mariotti à la direction du tour-operating et celle de Michel Quenot en tant que vice-président Développement, le voyagiste annonce la promotion de Noémie Carteret au poste de directrice de production, succédant à Matthieu Mariotti.

Diplômée en Master Management du Tourisme et des Loisirs, elle a débuté sa carrière au sein du Groupe Kuoni France en 2012.

Après plusieurs années d’évolution, elle a rejoint le service production en 2018. Pendant sept années en tant que Chef de Produits, elle a piloté des destinations emblématiques telles que l’Égypte et la Laponie.

"Ces expériences lui ont permis d’acquérir une vision globale du métier, conjuguant compréhension des attentes des agences, exigence opérationnelle, développement de partenariats durables et conception de produits performants et inspirants", précise le voyagiste dans un communiqué.

Hanan Bazzouz, nouvelle directrice administrative et financière de DERTOUR France

Autres articles
De son côté, Hanan Bazzouz intégrera le Groupe dès ce mardi 20 janvier 2026, pour prendre les fonctions de directrice administrative et financière de DERTOUR France.

Elle succède ainsi à Gonzague de Gelis, qui a pris la présidence de DERTOUR France au 1er janvier 2026.

Diplômée d’un Master en contrôle de gestion et d’une spécialisation en direction financière à l’ESSEC, Hanan Bazzouz a construit un parcours solide au sein de groupes internationaux de premier plan tels que Philips et Deloitte, où elle a développé une forte expertise en pilotage de la performance financière.

En 2009, elle a rejoint le groupe Thomas Cook, au sein duquel elle a évolué pendant plus de dix ans à travers différentes fonctions financières, jusqu’au poste de Directrice du contrôle de gestion.

En 2021, elle a poursuivi sa carrière dans le secteur industriel en intégrant le groupe allemand Weidmüller en tant que responsable administrative et financière.

"Je suis très heureux d’accueillir Hanan au sein de nos équipes et de voir évoluer Matthieu, Noémie et Michel vers ces nouvelles responsabilités.

Ces nominations illustrent à la fois la richesse des parcours internes et externe, ainsi que la féminisation de notre Direction, reflet de l’engagement de DERTOUR France en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle", a commenté Gonzague de Gelis, Président de DERTOUR France dans un communiqué.

Lu 200 fois

Tags : kuoni france
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Un pro du tourisme bientôt dans l'espace !

Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
Production

Production

Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production

Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production
AirMaG

AirMaG

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes
Transport

Transport

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
La Travel Tech

La Travel Tech

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire

Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Béatrice Frantz-Clavier quitte Star Clippers

Béatrice Frantz-Clavier quitte Star Clippers
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias