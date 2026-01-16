Kuoni France : Noémie Carteret nommée directrice de production

Je suis très heureux d’accueillir Hanan au sein de nos équipes et de voir évoluer Matthieu, Noémie et Michel vers ces nouvelles responsabilités.



Ces nominations illustrent à la fois la richesse des parcours internes et externe, ainsi que la féminisation de notre Direction, reflet de l’engagement de DERTOUR France en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle

De son côté, Hanan Bazzouz intégrera le Groupe dès ce mardi 20 janvier 2026, pour prendre les fonctions deElle succède ainsi à Gonzague de Gelis, qui a prisDiplômée d’un Master en contrôle de gestion et d’une spécialisation en direction financière à l’ESSEC, Hanan Bazzouz a construit un parcours solide au sein de groupes internationaux de premier plan tels que Philips et Deloitte, où elle a développé une forte expertise en pilotage de la performance financière.En 2009, elle a rejoint le groupe, au sein duquel elle a évolué pendant plus de dix ans à travers différentes fonctions financières, jusqu’au poste de Directrice du contrôle de gestion.En 2021, elle a poursuivi sa carrière dans le secteur industriel en intégrant le groupe allemand Weidmüller en tant que responsable administrative et financière.", a commenté Gonzague de Gelis, Président de DERTOUR France dans un communiqué.