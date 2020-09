L. Abitbol (Marietton) : "Il n'y a pas de PSE, pas de fermeture d'agences"... mais quelques réorganisations

TourMaG.com - Les rumeurs vont bon train concernant un PSE (Plan de sauvegarde de l'emploi) au sein du groupe Marietton Développement ?



Laurent Abitbol : Aujourd'hui il n'y a pas de PSE au sein du groupe Marietton ! Le groupe n'a pas besoin de PSE.



En revanche, pour les salariés et collaborateurs qui souhaitent partir, nous ne disons pas non. Mais que ce soit bien clair, ce n'est pas non plus un plan de départs volontaires.



L'activité partielle est prise en charge à 100% par l'Etat jusqu'au 31 octobre 2020. A partir du 1er novembre, nous aurons un reste à charge de 15%. Le coût pour le groupe Marietton sera de 550 000 € par mois. A ces 15%, il faut ajouter les jours fériés, les vacances... nous sommes à l'arrivée à 30% !



C'est vrai que c'est un sujet, mais le groupe Marietton peut tenir et à les moyens de durer.



Maintenant lorsqu'il y a une restructuration - des petites restructurations - quand nous demandons aux personnes de bouger certaines préfèrent quitter l'entreprise, mais en aucun cas, il n'y a un PSE.



J'ai trop d'experts dans ma boîte pour me permettre cela. En aucun cas, je ne veux perdre l'expertise du groupe, ni mes collaborateurs car un jour l'activité va reprendre.



Aujourd'hui j'ai les moyens de tenir un an. Comme toutes les entreprises du tourisme, le chiffre d'affaires a baissé de 90% ! Nous n'embauchons plus et nous avons arrêté tous les CDD.