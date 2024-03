L’Afrique du Sud et le Kenya, des voyages Nouvelles Frontières en dehors des sentiers battus

Du 1er janvier au 31 mars, Nouvelles Frontières organise "l’Odyssée" afin de récompenser les agents de voyages qui vendront des circuits Nouvelles Frontières durant cette période. Les 14 meilleurs vendeurs et 2 autres agents de voyages tirés au sort parmi les dossiers vendus durant cette période auront la chance de participer à un voyage expérientiel dans une destination mythique, l’Argentine, du 22 au 30 mai 2024. Ce voyage restera inoubliable. Au programme : découverte de paysages spectaculaires, initiation à la délicieuse cuisine locale et au rythme envoûtant du tango, immersion au sein de la richesse culturelle du pays. C'est bien plus qu'un simple voyage, c'est une expérience qui restera gravée... A l’occasion de cette "Odyssée Nouvelles Frontières", TUI France s’intéresse aux spécificités de l’Afrique du Sud et du Kenya, destinations dans lesquelles Nouvelles Frontières est présent depuis 30 ans et qui marquent à vie les voyageurs qui s’y rendent.



Rédigé par TUI France le Lundi 4 Mars 2024

Du Soweto en passant par la route des vins et le parc Kruger, à la découverte de l’Afrique du Sud avec Nouvelles Frontières



Dans cette destination qui se visite toute l’année, TUI France recommande de rapporter de l’artisanat local (objets en bois, en céramique, etc.). Il faut prévoir 10€/12€ par repas et environ 2€ la bouteille d’eau de 50 cl. 1€ équivaut à 18 rands sud-africains.



Avant départ, il faut s’assurer que son passeport est valable 6 mois après la date de retour. Le visa est gratuit sur place. Il ne faut pas oublier de mettre dans sa valise un chapeau/une casquette et une bonne paire de lunettes de soleil.



Que l’on se rende au Cap, au parc Kruger, sur la route des vins, au canyon de la Blyde-River, dans la réserve Hluhluwe Imfolozi ou à Soweto, ville où a vécu Nelson Mandela, on rentre de ce voyage avec des images inoubliables.



Un des circuits les plus plébiscités chez TUI France est le circuit Nouvelles Frontières

Nouvelles Frontières propose en 2024 plus de 50 circuits, road trips dans plus de 90 pays. La marque est experte de la destination Afrique du Sud qu’elle connait depuis plus de 30 ans et qui a déjà marqué de nombreux voyageurs. Nouvelles Frontières propose dans ce pays 4 circuits accompagnés, 1 autotour, 1 nouvelle extension au Cap, un coup de cœur TUI France.Dans cette destination qui se visite toute l’année, TUI France recommande de rapporter de l’artisanat local (objets en bois, en céramique, etc.). Il faut prévoir 10€/12€ par repas et environ 2€ la bouteille d’eau de 50 cl. 1€ équivaut à 18 rands sud-africains.Avant départ, il faut s’assurer que son passeport est valable 6 mois après la date de retour. Le visa est gratuit sur place. Il ne faut pas oublier de mettre dans sa valise un chapeau/une casquette et une bonne paire de lunettes de soleil.Que l’on se rende au Cap, au parc Kruger, sur la route des vins, au canyon de la Blyde-River, dans la réserve Hluhluwe Imfolozi ou à Soweto, ville où a vécu Nelson Mandela, on rentre de ce voyage avec des images inoubliables.Un des circuits les plus plébiscités chez TUI France est le circuit Nouvelles Frontières Circuit canyons et safaris qui comprend au maximum 25 participants. Il permet de découvrir, Pilgrim's Rest, un ancien village de mineurs, le spectaculaire canyon de la Blyde-River, le troisième plus grand canyon au monde, le parc Kruger afin de partir à la recherche des big 5 (éléphants, buffles, rhinocéros, léopards, lions). Un des moments marquants reste la visite d'un village swazi avec spectacle, danses et chants traditionnels. Si l’on souhaite prolonger ce voyage, il est possible de demander une nouvelle extension vers Le Cap et la route des vins afin de découvrir les vignobles locaux, la réserve naturelle de Bonne-Espérance ou encore la montagne de la Table et sa majestueuse vue sur la ville du Cap.

Nouvelles Frontières, expert depuis plus de 25 ans du Kenya



Les zones montagneuses du pays, la savane, ses lacs, la célèbre réserve du Masai Mara, connue pour la migration annuelle des gnous, le parc national d'Amboseli, ses éléphants et sa magnifique vue sur le toit de l’Afrique, le fameux mont Kilimandjaro, donnent tout son charme à la destination. Un de ses atouts est qu’elle se visite toute l’année même s’il peut y avoir des pluies en mai. C’est d’ailleurs cette période de pluies que les amateurs de photos plébisciteront notamment pour les contrastes de couleurs. TUI France conseille de faire un survol en montgolfière au-dessus des plaines de Masai Mara, de déguster les succulentes langoustes de Mombasa et de s’intéresser à la richesse culturelle du peuple kenyan : guerriers Maasaï, le peuple Samburu et Turkana…



Parmi les cadeaux et souvenirs conseillés par TUI France : l’artisanat local (ex. objets en bois), café, thé. Il faut prévoir environ 8€/10€ le repas et 1€ pour acheter une bouteille d’eau de 50 cl. 1€ équivaut à 120 Shilling kenyan. Il ne faut pas oublier d’avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour et son visa à obtenir avant le départ.



Le nouveau circuit accompagné

Nouvelles Frontières est un expert du Kenya depuis plus de 30 ans et propose 1 circuit privé, 3 circuits accompagnés dont un tout nouveau circuit Safaris, sable et savane , limité à 18 participants.Les zones montagneuses du pays, la savane, ses lacs, la célèbre réserve du Masai Mara, connue pour la migration annuelle des gnous, le parc national d'Amboseli, ses éléphants et sa magnifique vue sur le toit de l’Afrique, le fameux mont Kilimandjaro, donnent tout son charme à la destination. Un de ses atouts est qu’elle se visite toute l’année même s’il peut y avoir des pluies en mai. C’est d’ailleurs cette période de pluies que les amateurs de photos plébisciteront notamment pour les contrastes de couleurs. TUI France conseille de faire un survol en montgolfière au-dessus des plaines de Masai Mara, de déguster les succulentes langoustes de Mombasa et de s’intéresser à la richesse culturelle du peuple kenyan : guerriers Maasaï, le peuple Samburu et Turkana…Parmi les cadeaux et souvenirs conseillés par TUI France : l’artisanat local (ex. objets en bois), café, thé. Il faut prévoir environ 8€/10€ le repas et 1€ pour acheter une bouteille d’eau de 50 cl. 1€ équivaut à 120 Shilling kenyan. Il ne faut pas oublier d’avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour et son visa à obtenir avant le départ.Le nouveau circuit accompagné Safaris, sable et savane proposé par Nouvelles Frontières assure de s’immerger dans deux ambiances tout en étant dans un seul pays. Les vacanciers rejoignent en train le parc de Tsavo, le plus grand du Kenya, afin d’y passer deux nuits et de partir en safari à la recherche des éléphants, oiseaux et autres animaux, avec le Kilimandjaro en toile de fond. Les voyageurs sont conquis par leur séjour sur la côte sud, réputée pour ses plages de sables blanc et ses eaux turquoise. Ce circuit comprend également une journée libre à Mombasa, située au bord de l’océan Indien. Mombasa est à visiter, c’est la porte océanique de l’Afrique de l’Est et son plus grand port. La ville reste marquée par son histoire qui remonte à plus de 900 ans. C’est une des plus anciennes villes africaines offrant aujourd’hui une grande richesse culturelle. Les voyageurs découvrent le charme de la ville, son architecture swahilie avec ses portes épaisses en bois sculpté ainsi que des architectures très mélangées : des maisons datant du XIXe siècle, des maisons de style indien, des maisons de style colonial avec de grandes vérandas. C’est un voyage qui reste marquant !

Contact TUI France



TUI espace Pro :

www.espacepro.to



28 rue Jacques Ibert Levallois-Perret

Lu 155 fois Notez



Dans la même rubrique : < > L’Odyssée Nouvelles Frontières Nouvelles Frontières, un expert depuis plus de 30 ans de l’Asie du Sud-Est