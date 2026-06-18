L'Allemagne cherche un second souffle

Ulrike Bohnet, directrice pour l’Europe du Sud de l’Office National Allemand du Tourisme - Photo : TB
Alors que le nombre de touristes dans le monde a progressé de 4% en 2025 (à 1,52 milliard) selon les chiffres d’ONU Tourisme, l’Allemagne affiche un léger recul de 0,8%, à 37,2 millions de visiteurs internationaux.
Le pays n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant-Covid, avec toujours un recul de 5,9% par rapport à 2019.
Cette petite « contre-performance » va également à contre-courant des tendances constatées en Europe. Le Vieux Continent a accueilli 793,5 millions de touristes en 2025, en progression de 3,8%.
Le pays n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant-Covid, avec toujours un recul de 5,9% par rapport à 2019.
Cette petite « contre-performance » va également à contre-courant des tendances constatées en Europe. Le Vieux Continent a accueilli 793,5 millions de touristes en 2025, en progression de 3,8%.
Le voyage d’affaires en première ligne
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En visite à Paris, Ulrike Bohnet, directrice pour l’Europe du Sud de l’Office National Allemand du Tourisme (ONAT), y voit deux raisons : d’abord « une correction » après l’accueil du Championnat d’Europe des nations de football en 2024 qui avait dopé la fréquentation.
Mais également un contexte géopolitique difficile et un marché du voyage d’affaires (voyageurs individuels et MICE) pénalisé par les évolutions de consommation depuis la crise sanitaire et par le ralentissement économique.
Ce marché est essentiel pour l’Allemagne, qui s’impose comme l’un des leaders européens en matière de grands salons (comme l’ITB de Berlin pour le tourisme) et foires internationales.
Mais également un contexte géopolitique difficile et un marché du voyage d’affaires (voyageurs individuels et MICE) pénalisé par les évolutions de consommation depuis la crise sanitaire et par le ralentissement économique.
Ce marché est essentiel pour l’Allemagne, qui s’impose comme l’un des leaders européens en matière de grands salons (comme l’ITB de Berlin pour le tourisme) et foires internationales.
La seconde destination préférée des Français
« Face à nos voisins européens, le potentiel de développement de l’Allemagne demeure important » estime Ulrike Bohnet.
Et notamment sur le marché français. L’an dernier, 4,42 millions de nos compatriotes (dont 60% pour les vacances, 24% pour affaires et 15% pour visiter de la famille ou des amis) ont séjourné en Allemagne.
Le pays figure à la seconde place des destinations étrangères préférées des Français, derrière l’Espagne mais devant l’Italie.
Et notamment sur le marché français. L’an dernier, 4,42 millions de nos compatriotes (dont 60% pour les vacances, 24% pour affaires et 15% pour visiter de la famille ou des amis) ont séjourné en Allemagne.
Le pays figure à la seconde place des destinations étrangères préférées des Français, derrière l’Espagne mais devant l’Italie.
Un marché peu intermédié
Ce chiffre cache toutefois des réalités diverses, entre ceux qui partent en vacances dans le pays, les voyageurs professionnels et les frontaliers qui ne font qu’y dormir une ou deux nuits.
Ainsi, la France n’est que le 7e marché émetteur de l’Allemagne en nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels de plus de dix chambres (3,6 millions en 2025, en recul de 1,5%), loin derrière les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Suisse ou encore la Grande-Bretagne.
Le marché français est par ailleurs très peu intermédié, la plupart de nos compatriotes se débrouillant seuls pour découvrir le pays, privilégiant la voiture dans 57% des cas, devant l’avion (22%).
Plus globalement, l’âge moyen du touriste français atteint 47,7 ans (supérieur à celui de nombreux autres visiteurs européens), avec une durée moyenne de séjour de 5,3 jours.
Ainsi, la France n’est que le 7e marché émetteur de l’Allemagne en nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels de plus de dix chambres (3,6 millions en 2025, en recul de 1,5%), loin derrière les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Suisse ou encore la Grande-Bretagne.
Le marché français est par ailleurs très peu intermédié, la plupart de nos compatriotes se débrouillant seuls pour découvrir le pays, privilégiant la voiture dans 57% des cas, devant l’avion (22%).
Plus globalement, l’âge moyen du touriste français atteint 47,7 ans (supérieur à celui de nombreux autres visiteurs européens), avec une durée moyenne de séjour de 5,3 jours.
Gastronomie et plein air
Dans le détail, nos compatriotes visitent principalement le Bade Wurtemberg (la région limitrophe de la France) qui concentre 28,7% des visites, devant la Bavière (18,3%) et Berlin (16,9%).
Pour les inciter à venir plus nombreux, l’Allemagne entend briser le cou à quelques préjugés.
Avec 345 restaurants étoilés au Michelin, elle figure dans le Top 5 mondial et s’impose de plus en plus comme une destination gastronomique. Sans oublier les 3 000 marchés de Noël ou l’on sert une cuisine authentique.
Ses 13 régions viticoles (un élément important pour les Français !), 16 parcs nationaux, 200 000 kilomètres de sentiers pédestres et 70 000 kilomètres de pistes cyclables en font également une destination de plein air de premier choix.
Pour les inciter à venir plus nombreux, l’Allemagne entend briser le cou à quelques préjugés.
Avec 345 restaurants étoilés au Michelin, elle figure dans le Top 5 mondial et s’impose de plus en plus comme une destination gastronomique. Sans oublier les 3 000 marchés de Noël ou l’on sert une cuisine authentique.
Ses 13 régions viticoles (un élément important pour les Français !), 16 parcs nationaux, 200 000 kilomètres de sentiers pédestres et 70 000 kilomètres de pistes cyclables en font également une destination de plein air de premier choix.
55 sites classés par l’Unesco
C’est néanmoins sur le terrain de la culture que l'Allemagne continue à faire la différence. Avec 55 sites classés à l’Unesco, le pays fait jeu égal avec la France en la matière.
Cette année, il célèbre les 20 ans du classement à l’Unesco de la ville de Ratisbonne. Il parie également sur la réouverture du caveau de la dynastie des Hohenzollern (dans la cathédrale de Berlin) depuis mars.
Le nouveau centre de documentation de Nuremberg ou encore le titre de capitale mondiale du design 2026 de Francfort pourraient également attirer les amateurs de culture.
Tout comme les 150 ans du festival Wagner de Bayreuth, qui est l’occasion de valoriser plus largement l’offre musicale partout en Allemagne. Cette offre fait le bonheur de quelques TO spécialistes (La Fugue, Euridice Opera, Clio, Intermèdes…).
Lire aussi : Intermèdes relance Hémérys et renforce son positionnement premium
Notamment à Dresde. La ville, entièrement détruite par les bombardements alliés en 1945 et reconstruite à l’identique, est un haut-lieu de la culture et de la musique allemande.
En 2027, la réouverture partielle du musée de Pergame (Berlin) en juin, l’un des plus beaux du monde avec ses antiquités et ses collections d’art islamique, constituera également un temps fort.
Cette année, il célèbre les 20 ans du classement à l’Unesco de la ville de Ratisbonne. Il parie également sur la réouverture du caveau de la dynastie des Hohenzollern (dans la cathédrale de Berlin) depuis mars.
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Tout comme les 150 ans du festival Wagner de Bayreuth, qui est l’occasion de valoriser plus largement l’offre musicale partout en Allemagne. Cette offre fait le bonheur de quelques TO spécialistes (La Fugue, Euridice Opera, Clio, Intermèdes…).
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Notamment à Dresde. La ville, entièrement détruite par les bombardements alliés en 1945 et reconstruite à l’identique, est un haut-lieu de la culture et de la musique allemande.
En 2027, la réouverture partielle du musée de Pergame (Berlin) en juin, l’un des plus beaux du monde avec ses antiquités et ses collections d’art islamique, constituera également un temps fort.