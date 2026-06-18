L'Allemagne cherche un second souffle

Ce chiffre cache toutefois des réalités diverses, entre ceux qui partent en vacances dans le pays, les voyageurs professionnels et les frontaliers qui ne font qu’y dormir une ou deux nuits.



Ainsi, la France n’est que le 7e marché émetteur de l’Allemagne en nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels de plus de dix chambres (3,6 millions en 2025, en recul de 1,5%), loin derrière les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Suisse ou encore la Grande-Bretagne.



Le marché français est par ailleurs très peu intermédié, la plupart de nos compatriotes se débrouillant seuls pour découvrir le pays, privilégiant la voiture dans 57% des cas, devant l’avion (22%).



Plus globalement, l’âge moyen du touriste français atteint 47,7 ans (supérieur à celui de nombreux autres visiteurs européens), avec une durée moyenne de séjour de 5,3 jours.