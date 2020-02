L'Asie en version originale avec Shanti Travel Depuis maintenant 15 années, Shanti Travel propose des séjours sur-mesure sur tout le continent asiatique

Depuis 2005, Shanti Travel offre des itinéraires sur-mesure en Asie. Disposant de 11 agences réparties dans toute l'Asie, Shanti conçoit des voyages réalisés sur place par des experts locaux.







L’agence propose des itinéraires dans 25 destinations du continent asiatique, avec notamment le Sri Lanka, l’Indonésie, le Népal, le Bhoutan, le Vietnam, le Japon, les Philippines, le Cambodge, le Tibet, l’Inde, la Thaïlande, la Mongolie, ou plus récemment la Géorgie, l’Ouzbékistan ou encore Taïwan.



Une des valeurs principales de Shanti Travel est le voyage hors des sentiers battus, faire découvrir une destination sous un angle différent en mettant à l’honneur la découverte et la rencontre. L’agence propose des expériences originales et immersives pour se plonger dans la culture locale, telles qu’un cours de cuisine balinaise en compagnie d’une famille locale.



En effet, Shanti Travel développe des expériences avec des habitants locaux dans toutes ses destinations, afin que ses voyageurs puissent être pleinement immergés dans la vie quotidienne du pays qu’ils visitent. Concernant l’hébergement, l’agence propose de multiples hôtels éco-responsables – et haut-de-gamme – respectant l’environnement.



Shanti Travel s’engage effectivement dans un tourisme durable et responsable. Membre d’ATD (Acteurs du Tourisme Durable), l’agence met en place diverses actions. Elle est engagée dans un programme zéro carbone auprès de plusieurs ONG en Asie, telles que Karuna Shechen ou encore la FNPF (Friends of National Parks Foundation), et compense à 100% les émissions de CO2 de ses agences et de ses voyageurs en participant au financement de projets de développement durable menés par ses ONG partenaires.



Shanti Travel opère comme agence réceptive et fait voyager les clients d’agences basées en France. Plusieurs plateformes de mise en relation voyageurs-agence locale travaillent avec Shanti, ainsi que des spécialistes du voyage en petit groupe et de nombreuses agences françaises.



Shanti Travel fait voyager de plus en plus de visiteurs chaque année, et souhaite devenir une référence sur le continent asiatique, tant sur le segment BtoB que BtoC.



Plus d’informations sur https://www.shantitravel.com/

