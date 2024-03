L'EUR/USD va continuer de baisser à long terme La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Lundi 18 Mars 2024





Malgré une hausse précédente due à des troubles, la tendance actuelle est à la baisse, avec des délais de déchargement plus courts. Cependant, Les perspectives sont faibles pour une baisse immédiate des taux par la Réserve fédérale.



En zone euro, les salaires réels diminuent, mais la Aux États-Unis, la croissance économique est robuste, contrairement à la France où elle est prévue faible.



Cette disparité pourrait renforcer le dollar américain. Enfin, des banques internationales pensent que la Banque d'Angleterre pourrait baisser les taux bientôt, ce qui pourrait stabiliser les marchés financiers. Dans les bonnes nouvelles, les frais de fret maritime baissent, ce qui pourrait réduire l'inflation dans le commerce international.Malgré une hausse précédente due à des troubles, la tendance actuelle est à la baisse, avec des délais de déchargement plus courts. Cependant, l'inflation aux États-Unis a augmenté, ce qui pourrait retarder une éventuelle baisse des taux.En zone euro, les salaires réels diminuent, mais la Banque centrale européenne hésite à baisser les taux. Les entreprises réduisent les augmentations de salaire, ce qui reflète une économie en difficulté.Cette disparité pourrait renforcer le dollar américain. Enfin, des banques internationales pensent que la Banque d'Angleterre pourrait baisser les taux bientôt, ce qui pourrait stabiliser les marchés financiers.

Taux de change : le point technique Les fluctuations sur le marché des changes sont faibles. Les principales paires restent stables, comme l'EUR/CAD à 1,57, l'EUR/JPY à 161,00 et l'EUR/CHF à 0,96. La volatilité est également basse sur toutes les paires majeures.



Nous pensons que l'EUR/USD continuera à baisser à long terme, ne dépassant probablement pas 1,12.



Nous prévoyons un intervalle important entre 1,07 et 1,12 dans les mois à venir.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0880 1,0690 1,1080 1,1112 EUR/GBP 0,8411 0,8355 0,8655 0,8701 EUR/CHF 0,9455 0,9399 0,9698 0,9745 EUR/CAD 1,4591 1,4455 1,4889 1,4911 EUR/JPY 159,00 157,98 163,12 164,00

Les annonces à suivre Cette semaine, les banques centrales reprennent la parole. Il est peu probable que la Banque de Réserve d'Australie, la Fed, la Banque d'Angleterre (BoE) ou la Banque Nationale Suisse (BNS) modifient leur politique monétaire.



La Fed pourrait envisager une baisse des taux en juin, mais la BoE ne devrait pas donner de timing clair pour une première baisse.



Certains acteurs du marché pensent que la BNS pourrait baisser les taux cette semaine pour contrôler l'inflation et réduire la force du franc suisse.



Cependant, la BNS n'a pas signalé de baisse imminente des taux, donc le statu quo devrait prévaloir jeudi."

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 19/03 04:30 Australie Réunion de la banque centrale Aucun changement. Il y a un début sur le risque de retour à la hausse de l’inflation. Mais le processus de baisse des taux est toujours d’actualité. Faible 20/03 19:00 États-Unis Réunion de la banque centrale Aucun changement. Une première baisse des taux est prévue pour le mois de juin. Moyen 21/03 09:30 Suisse Réunion de la banque centrale Aucun changement. Une première baisse des taux est prévue pour le T3 (probablement le mois de septembre). Moyen 21/03 13:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale Aucun changement. Une première baisse des taux est prévue pour le T3 (probablement le mois de septembre). Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



Lu 100 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Delta inaugurera des nouveaux salons Premium aux États-Unis Expensya : les dépenses des salariés en hausse de 8,57 % en 2023