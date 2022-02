Appli mobile TourMaG



L’Écosse de Quartier Libre, pour reprendre goût à la liberté

Depuis le 11 février, si vous êtes complètement vacciné, plus besoin de test avant départ et deux jours après votre arrivée sur place. Quartier Libre profite de cette excellente nouvelle et de la Saint Valentin pour parler de son amour pour l'Écosse.

Rédigé par Quartier Libre le Dimanche 13 Février 2022

Marie, Responsable de la résa Quartier Libre et inconditionnelle de l’Écosse, témoigne

«Quand on parle de l’Écosse, on imagine ses terres sauvages couleur ambre et ses multiples châteaux au charme fou. Des mythiques Highlands aux îles Hébrides, de la citadine Édimbourg à l'industrielle Glasgow en n'oubliant pas la charmante Oban. Du site mégalithique de Callanish au château de Stirling en passant par le célèbre viaduc de Glenfinnan, l’Écosse va vous séduire par sa diversité.



Pour les palais curieux, je vous invite à découvrir les whiskys locaux : single malt of course et tourbés. N'hésitez pas également à goûter le fameux haggis. Mais que serait une destination sans son peuple et les Écossais méritent une place d'honneur pour leur accueil !



Enfin, pour moi, l'Écosse c'est aussi cette terre mystique bercée par ses contes et légendes qui créent cette ambiance si particulière. Allez en Écosse une fois et vous rêverez d'y retourner».



Si après une telle déclaration d’amour vous n’avez pas envie de réserver dans la foulée...

L’Écosse avec Quartier Libre, plusieurs manières de la découvrir tout en partant près de chez vous Stéphane Dossetto, Directeur commercial, explique : «Quartier Libre propose différentes gammes adaptées aux goûts et aux budgets de chacun pour une découverte de l’Écosse selon le parcours et les envies, au départ d’une trentaine d’aéroports.»



Il détaille

● 4 Circuits Accompagnés en départs garantis pour découvrir toutes les merveilles de l’Écosse de 7 à 16 jours. Les adeptes de voyages en groupe vont avoir l’embarras du choix.



Parmi eux, les deux circuits historiques de notre production que sont l’« Îles et Highlands » et le « Grand tour d’Écosse ».



« Îles et Highlands », en 8j/7n, vous transportera dans un autre univers des Highlands à Édimbourg. Il vous permettra aussi de voir les quatre îles sauvages de Skye, Ioana, Bute et Mull. Un subtil équilibre entre châteaux et îles, terre et mer, nature et culture.



« Grand tour d’Écosse » sillonne le pays d’ouest en est en 10j/9n. Un programme d’exception puisqu’il vous emportera jusqu’à Lewis et Harris, la plus reculée des îles Hébrides extérieures. Les adeptes de visites citadines seront également comblés avec le triptyque Glasgow, Aberdeen, Édimbourg.



Les 2 autres circuits « Vision celtique » et la « Grande traversée celte » sont des combinés Écosse-Irlande en 13 et 16 jours.



● 5 autotours vous permettront de flâner en toute liberté sur cette terre de mystères. Entre 8 et 15 jours afin que chacun puisse choisir en fonction du temps ou des moyens dont il dispose ».



Notre catalogue et notre site sont à votre disposition



N’attendez pas pour le feuilleter,



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur

Contactez Quartier Libre Terres Celtes – Terres Nordiques - Terres Slaves

En départs garantis depuis 34 aéroports français ou frontaliers

GIR – Individuels – Groupe



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

