L'Equateur veut séduire les voyageurs français

Sur le marché français, l'Equateur sera présent à l'IFTM Top Resa qui se tiendra du 20 au 22 septembre 2022 à Paris. Au cours de cet événement, la destination présentera "ce qu'il a de mieux à offrir en termes de gastronomie et de biodiversité. L'Equateur montrera également au reste du monde qu'il est un leader en matière de tourisme durable et responsable" indique un communiqué de presse.



Pour les professionnels du tourisme c'est l'occasion de découvrir et de se former à une nouvelle destination.



Pour rappel, l'Equateur est principalement desservi par les compagnies KLM et Iberia via Amsterdam et Madrid.