L'OMT dévoile les lauréats de son concours mondial de start-up

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) dévoile les 25 lauréats, issus de 18 pays, de son concours mondial de start-up, récompensées " pour leur contribution unique à un tourisme durable et responsable visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) ", précise un communiqué.



Le concours, qui a bénéficié du soutien du Réseau d’innovation des Nations Unies, a attiré quelque 10 000 propositions initiales.



Les finalistes présélectionnés ont été jugés sur la base de critères comprenant " le potentiel des start-up à contribuer à un objectif spécifique, leur capacité à se développer ainsi que la maturité à la fois du produit et de l’équipe qui le soutient ", indique l'OMT.



Les Amériques ont été les premières à soumettre des propositions gagnantes, neuf des lauréats du concours étant originaires de la région. L’Europe a fourni huit lauréats, l’Asie et le Pacifique six, et l’Afrique et le Moyen-Orient un lauréat chacun.



Les start-up gagnantes bénéficieront désormais du soutien d’experts et d’une aide afin de poursuivre leur développement, notamment grâce à des programmes de mentorat guidés par Amadeus, Google, IE University et FarCo, et à des séances de mentorat sur mesure de Mastercard et ClarkeModet.



Les lauréats seront également invités à participer à une réunion de présentation, organisée par Wakalua dans le cadre du Salon international du tourisme en Espagne (FITUR). Une autre réunion de présentation aura lieu lors du forum Tourism Tech Adventures, qui se tiendra au Qatar, en collaboration avec Qatar Airways et le Conseil national du tourisme du Qatar, autre partenaire du projet.



En outre, les lauréats auront accès à tous les collaborateurs de l’OMT pour le concours, ce qui ouvrira la porte à d’éventuels pilotes changeant la donne et à des possibilités de réseautage avec Amazon Web Services, Globant, BBVA, la Banque interaméricaine de développement (BID) et IDB Lab, Telefonica, Plug and Play, l’Advanced Leadership Foundation, Impact Hub, mentorDay et les partenaires à destination pour le concours.