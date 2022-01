L'OT de Singapour organise un webinaire le 18 janvier 2022

Pour faire découvrir ses atouts et ses nouveautés aux professionnels du tourisme français, l’Office du tourisme de Singapour (Singapore Tourism Board - STB) organise un webinaire le mardi 18 janvier prochain à 11h.



" Cette présentation sera l’occasion de faire découvrir les nouveautés de la cité-état et de revenir sur certains de ses atouts clés en tant que destination touristique : une gastronomie hors-pair, une nature omniprésente, une architecture innovante et durable et une culture multi-facette ", précise le SBT dans un communiqué.



Parmi les nouveautés présentées : de nouvelles expériences à découvrir sur les îles de Sentosa ou de Pulau Ubin, ainsi que de nouveaux tours permettant d’explorer Singapour sous un autre jour (visite à vélo sur les traces du Singapour des années 20, balade gourmande au cœur de la cuisine Peranakan, excursion en kayak à travers la mangrove, etc).