Singapour espère recevoir entre 12 et 14 millions de visiteurs en 2023

Singapour a aussi renforcé sa position en tant que hub régional de croisières en 2022 avec plus de 230 escales de navires. Le nombre de passagers a été de 1,2 million, ce qui représente environ les deux tiers des niveaux prépandémie de 2019.



Le retour des croisières a été soutenu par le déploiement tout au long de l'année du Genting Dream de Resorts World Cruises et du Quantum/Spectrum of the Seas de Royal Caribbean International.



Singapour a également accueilli des nouveautés comme le Children's Museum Singapore ; Avatar : The Experience à Gardens by the Bay ; Night Luge, Scentopia, Wings of Time et Central Beach Bazaar à Sentosa ; une nouvelle galerie au ArtScience Museum's Future World : "Exploring New Frontiers" ; A Minion's Perspective Experience à Resorts World Sentosa ; Mr Bucket Chocolaterie à Dempsey ; et le nouvel amphithéâtre du Singapore Night Safari et le nouveau spectacle Creatures of the Night.



Le Changi Bay Park Connector et le Rifle Range Nature Park ont également été ouverts.



Les tour-opérateurs de Singapour ont continué à proposer de nouveaux circuits, notamment le Seadog Kayak Sailing Tour de Kayak Fishing Fever, Letters From Blakang Mati de Woopa Travel ainsi que Hawker Fare : Little India Street Food Tour.



Enfin, pour répondre à la demande croissante d'offres de bien-être, le STB a organisé le premier Wellness Festival Singapore en juin 2022, qui proposait plus de 130 activités et expériences de bien-être sur 10 jours.



Puis, il a lancé en novembre une manifestation d'intérêt (EOI) pour développer une attraction de bien-être sur la côte sud de Singapour.



En parallèle, il a pour mission d’aider le secteur du tourisme à devenir plus durable grâce à une stratégie élaborée en 2022, conformément au Singapore Green Plan 2030.



Des feuilles de route spécifiques au secteur ont été élaborées pour les hôtels (Hotel Sustainability Roadmap) et l'écosystème MICE (MICE Sustainability Roadmap) tandis que le Tourism Sustainability Programme a été lancé pour soutenir les entreprises touristiques à toutes les étapes de leur démarche de durabilité.