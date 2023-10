Singapour mise sur ses expériences typiques pour sa nouvelle campagne

Qu'il s'agisse d'un "bain de forêt" dans le cadre inattendu du Rain Vortex, l’impressionnante cascade intérieure de l'aéroport de Jewel Changi, d'un dîner animé au hawker center Lau Pa Sat ou d'un "ballet aérien" coloré au tout nouveau Mandai Bird Paradise, Singapour transforme l'imaginaire en expériences réelles et inspirantes pour les voyageurs

Pour "créer une affinité émotionnelle", la campagne adopte un ton audacieux et ludique en détournant de ce qui est familier pour créer des vacances extraordinaires et hors du commun.".Au-delà de la France, la campagne "Made in Singapore" sera lancée sur, notamment la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis.En plus des vidéos et de la communication sur les réseaux sociaux, la campagne comprendra des activations marketing, des partenariats au sein de l'industrie touristique, des collaborations avec des créateurs de contenu, ainsi que des voyages pour faire découvrir les expériences Made in Singapore aux médias et aux influenceurs.Cette campagne succède à celle déployée pour la relance internationale de la destination, SingapoReimagine, en novembre 2020.