Voyage : que faire, que voir à Singapour ?

Dans cette ville humide, la distraction favorite est de consommer. Le shopping est ainsi devenu un sport national et les tentations ne manquent pas.



Les malls commerciaux Marina Bay Sands, Sim Lim Square, ceux sur Orchard Road, tout comme le Bugis Street Market, regorgent de boutiques et de produits alléchants (électronique, mode…). Surchauffes de cartes bancaires assurées !



La foodmania est aussi à la mode. Conséquence du multiculturalisme, toutes les saveurs se croisent à Singapour, ville de la cuisine fusion par excellence.



Vous la retrouverez dans les hawker centres, les food courts et les restaurants gastronomiques.



Les plus grands chefs du monde ont quasiment tous leur signature dans cette ville mondialisée à fort pouvoir d’achat.