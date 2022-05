Singapore Airlines : dans les coulisses de la compagnie la plus récompensée au monde 🔑

Une excellence et un niveau d’exigence que l’on retrouve au centre de cathering de la compagnie, lui aussi situé à Changi. « Ici nous mettons en place nos menus et nos cartes des boissons, avec une réflexion autour des 5 sens. Nous avons même développé l’identité olfactive de la compagnie avec le parfum Batik Flora » , raconte fièrement Siva Govindasamy, vice président de la compagnie en charge des affaires publics.



Ici sont constamment renouvelés les plateaux de classe éco qui s’inspirent de l’esprit « bento » ou de la culture hawkers singapourienne (les fameux food court de la ville, classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2020).



Tout comme les 35 plats signatures des premières classes et classes affaires réalisés par des chefs mondialement réputés, parmi lesquels le français Georges Blanc. Avec, entre autre : Qui Lian Ban Mina, Homard thermidor, Bang Tong Kee au poulet…



« Nous signons de nombreux partenariats avec des prestataires partout dans le monde pour proposer de la nourriture saine, régénérante pour les voyageurs, avec des produits directement de la ferme à l’avion », détaille Anthony McNeil, le directeur, australien, des repas et des boissons chez Singapore Airlines.



Et à Singapour, qualité rime avec quantité. Alors qu’une partie des activités de la compagnie reste encore impacté par le Covid, 42 000 plateaux repas sortent chaque jour du centre de cathering. Un chiffre qui montait jusqu’à 70 000 avant la crise sanitaire.



Autre chiffre qui peut donner le tournis : 10 millions de dollars singapouriens (1 dollar de Singapour = 0,69 €) sont dépensés par an par Singapore Airlines en champagne, pour un total de 20 millions pour tous les frais de cave annuels. L’immense carte des vins, qui est changée tous les 2 mois, est façonnée d’arrache-pied par une équipe qui peut tester jusqu’à 900 vins par semaine.



Des contrats sur des années d’avance sont passés directement avec les grandes maisons, notamment en Bourgogne, région dont les grands vins rouges sont très prisés par les voyageurs asiatiques. Et pour les champagnes, Singapore Airlines se tourne volontiers vers Dom Perignon ou Taitinger…



« Même Air France n’a pas le budget pour ça ! » , plaisante Anthony Mc Neil.