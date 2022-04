Voyage d’affaires : Singapore donne le ton de la réouverture de l’Asie

« Les rumeurs sur le déclin ou la disparition des voyages d’affaires se sont avérées largement exagérées »

« Aux Etats-Unis et en Europe, nos partenaires MICE nous le confirment : il y a une énorme demande pour les réunions d’affaires en face à face et beaucoup d’entre elles ont déjà repris. Le niveau des voyages d'affaires restera et continuera de croître parce que les gens ont reconnu après 2 ans qu'il y a des limites à ce que Zoom peut faire »

Vaccinated Travel Lines

Plus globalement, le gouvernement singapourien a dévoilé le 6 avril un nouveau plan de 500 millions de dollars singapouriens pour soutenir le tourisme d’affaires dans les années à venir. Le but : confirmer la place de Singapour comme l’un des leaders mondial du MICE. Ceci après 2 années d’aides financières continue pour les opérateurs du secteur., lançait, chef exécutif du Singapore Tourism Board (STB), lors de l’annonce de ce plan de soutien., ajoutait-il.Si la confiance dans la reprise du secteur est générale, notons que lesd’après les statistiques gouvernementales. Car si les Européens, Australiens, Indiens et Américains reviennent d’un coup après 2 ans, ce n’est pas encore le cas des partenaires asiatiques que sontContrairement à ces derniers, Singapour a depuis le 1er avril fait volte face dans sa stratégie sanitaire et a fait le choix de vivre avec le Covid-19.Une stratégie amorcée fin 2021 avec le lancement des vols VTL (pour) qui avait fait de Singapour la première capitale asiatique à se rouvrir au monde. Pour accéder à la ville jardin désormais : plus de paperasse, de quarantaine à l’arrivée ni de test à réaliser sur place.A l'arrivée, un test antigénique ou PCR négatif reste toutefois nécessaire, tout comme le port du masque en intérieur une fois sur place.