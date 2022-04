Asie : le retour en force de Singapore Airlines en Europe 🔑

« des classes avant extrêmement chargées »

Alors que l’Asie reste la région mondiale la plus sévèrement impactée par les mesures sanitaires, Singapore Airlines, la prestigieuse compagnie aérienne de Singapour, bénéficie du changement de stratégie de son pays dans la gestion du Covid-19.A savoir : une réouverture claire avec la levée au 1er avril 2022 de toutes quarantaines à l’arrivée pour les passagers étrangers et la suppression des tests à réaliser sur place.Après une longue période lors de laquelle aucun vol ne circulait entre Paris et Singapour, une liaison quotidienne en Boeing 777-300 ER re-vole actuellement, avec d’excellents taux de remplissage, et, d’après, vice président de la compagnie en charge des affaires publics.