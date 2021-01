L'Occitanie relance 6 webinaires "Les têtes chercheuses 2021"

Initiées en 2020, lors d’une première session de webinaires suivis par plusieurs centaines d’internautes, les « Têtes Chercheuses » reviennent en 2021 pour un second cycle mensuel d’échanges et de regards croisés entre professionnels du tourisme d’Occitanie, experts et universitaires.Avec « Les Têtes chercheuses 2021», le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) relance une série de 6 webinaires interrogeant sur les grandes mutations du tourisme pour les années à venir.Chaque session donnera la parole à un chercheur d'Université, une personne ressource du CRTL sur la thématique abordée et un acteur socio-professionnel qui apportera son témoignage sur sa vision du tourisme en Occitanie.Marc Pons, Directeur du centre d’études de la neige et de la montagne d’Andorre interviendra aux côtés d’un Universitaire de l’Université Paris 1 lors du 1er volet de ces webinaires animés par Dominique Thillet, Directeur du Pôle Information, Etudes et Observation du CRTL