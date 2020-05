L’Office de Tourisme Provence Occitane met en oeuvre une charte sanitaire des bonnes pratiques

Cet été les Français risquent de choisir leurs prochains lieux de vacances en fonction des risques sanitaires et de la sécurité qui émane des territoires.



Afin de ne pas attendre et d'être proactif, l'Office de Tourisme Provence Occitane vient de dévoiler sa charte « Sani ’Accueil » à l'attention des lieux accueillant du public, dans le but de garantir la sécurité sanitaire des voyageurs.



Pour rassurer les touristes, l'office s'est appuyé sur 5 points importants pour élaborer ce document.