L'Office de tourisme d’Australie lance une nouvelle série de webinaires

"Rencontres en terre australienne"

Après une 1ère série de formations et de rencontres virtuelles organisées en mai dernier, avec plus de 1000 inscriptions sur 7 dates, l’office de tourisme d’Australie propose de nouveaux webinaires jusqu'au 17 décembre prochainUne nouvelle série de 8 webinaires thématiquesanimés par Adil Hmami (responsable des formations BtoB et du programme Aussie Specialist chez Tourism Australia).Au programme : échanges avec des offices de tourisme des différents États et Territoires australiens, témoignages d’agents de voyage spécialistes, partage de coups de cœur de locaux, etc.Les professionnels seront d’abord invités à s’inscrire à chacune des formations thématiques afin de participer en direct ou visionner le replay, puis àUn indice pour aider les participants à trouver ce mot sera disponible le 17 décembre 2020 (après le dernier webinaire) sur la page d’accueil du Programme Aussie Specialist.Après envoi de ce mot magique avant le 7 janvier à l’adresse : ahmami@tourism.australia.com, pour dévoiler le nom des 2 gagnants qui remporteront