L’Office du Tourisme de Taïwan vous convie à son workshop le mardi 30 avril

Taïwan réitère son engagement en organisant un événement exclusif dédié à la destination à l'Hôtel Napoléon, de 12h à 15h, ouvert à tous les tours opérateurs et agents de voyages intéressés.



Rédigé par Taïwan Tourisme le Lundi 22 Avril 2024

Le workshop réservé aux Tour-Opérateurs et aux agents de voyages se déroulera de 12h à 15h à l'hôtel Napoléon situé au 40 avenue de Friedland, 75008 Paris. Au programme, présentation de la destination en présence de ses partenaires Eva Air et China Airlines et cocktail déjeunatoire. Ce sera l'occasion idéale pour les professionnels du tourisme de découvrir les nouveautés et les merveilles de Taïwan ainsi que d'échanger avec les représentants sur place.



Le même jour, l’Office du Tourisme célèbrera l’ouverture de son « Centre d’Information Touristique », permettant au grand public de venir s’informer et récupérer de la documentation. Le bureau, situé au 122 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.



Taïwan en quelques chiffres En 2023, Taïwan a accueilli plus de 6 millions de touristes dont presque 50,000 français, démontrant ainsi l’attrait croissant pour la destination et consolidant sa présence sur le marché grâce à diverses initiatives de communication. Depuis l'ouverture de l'Asie, et notamment de Taïwan, un véritable engouement s'est manifesté pour cette destination auprès des Français.



L'Office du Tourisme a lancé de multiples opérations promotionnelles pour séduire les voyageurs. Parmi celles-ci, figure notamment la possibilité de profiter d'une visite gratuite de Taipei, d'une demi-journée, pour toute escale de plus de 7 heures. De plus, un jeu concours a été instauré pour tenter de remporter un bon d'achat d'une valeur d'environ 150€ à dépenser sur place.



Inscription au workshop



Les inscriptions sont obligatoires car le nombre de places est limité.



Pour toute question, envoyez votre demande à

