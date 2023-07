L’Office du Tourisme de Taïwan vous donne rendez-vous le 25 juillet à Paris

Après la réouverture des frontières en octobre dernier et la fin de toute restriction sanitaire, Taïwan est plus que déterminé à retrouver un taux de fréquentation similaire à l’avant-covid.



Pour cela, l’Office du Tourisme multiplie les actions visant à mettre en avant cette magnifique destination encore méconnue du marché français.



C’est dans cette démarche que s’inscrit ce workshop dédié aux acteurs du tourisme, qui se tiendra le 25 juillet prochain de 11h30 à 15h à l’Hôtel Marignan situé au 12 Rue de Marignan 75008, Paris.



Au programme, une présentation de la destination par l’Office du Tourisme et ses partenaires privilégiés Eva Air et China Airlines, suivie d’un cocktail déjeunatoire aux saveurs taiwanaises sur le rooftop de l’hôtel ainsi que d’une dégustation de bubble tea, boisson typique de l’île.



Cet événement est l’occasion d’échanger sur les nouveautés et les atouts de Taïwan.