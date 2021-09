L'Office du Tourisme des Bahamas sera présent au salon IFTM Top Resa

L'Office du Tourisme des Bahamas présentera ses nouveautés et l'actualité de la destination lors du salon IFTM Top Resa, du 5 au 8 octobre 2021.



Sur le stand K035, l’OT sera heureux de " pouvoir rencontrer à nouveau ses partenaires, visiteurs et exposants, après cette interruption de deux ans et un secteur touristique au ralenti ", précise-t-il dans un communiqué.



Les Bahamas sont à la Porte de Versailles avec Viva Wyndham Fortuna Beach, Sandals Royal Bahamian et Sandals Emerald Bay, The Moorings/Sunsail, Nassau Paradise Island Promotion Board et Silver Airways.



L'occasion de faire le point sur les nouveautés aériennes, hôtelières et restauration, croisières, sur le calendrier des événements 2021-2022, l'actualité professionnelle...