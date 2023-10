L'Office du Tourisme des USA prépare sa tournée d'automne

La tournée d’automne de l’ Office du Tourisme des USA en Franceà Marseille.L'équipe et ses partenaires prendront ensuite leurs quartiers à Paris le jeudi 23 novembre, jour de Thanksgiving, puis se poseront à Lyon le mardi 28 novembre, pour terminer ce roadshow le mardi 5 décembre à Bordeaux.offriront la possibilité aux professionnels du secteur touristique de venir rencontrer au totalissus des offices du tourisme locaux, des compagnies aériennes, des croisiéristes, des prestataires terrestres, des réceptifs, des tour-opérateurs, etc. et d’échanger avec une sélection d’experts autour des attraits, des particularités et des nouveautés des Etats-Unis À la fin de chaque workshop,informels, créer du lien entre les représentants des destinations locales membres de l’Office du tourisme, ainsi que les tour-opérateurs, agents de voyages et chefs de production.lors de cette pause culinaire, offrant la possibilité de