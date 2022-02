L’UE harmonise (enfin) les conditions de voyages

Depuis 1992 QL propose ses circuits en Irlande et en Écosse, ayant fait du TO le spécialiste incontournable des Terres Celtes.



Que ce soit en groupe ou en individuels le "Balade Irlandaise" (8J/7N) et le "Iles et Highlands" (8J/7N) sont des valeurs sures de sa production maison.



Ils sont toujours accompagnés par le "Connemara et Irlande du Nord" (8J/7N) et les "Grand Tour d'Irlande" (11J/10N) et "Grand Tour d’Écosse" (10j/9N) qui viennent compléter la gamme des voyages phares du TO sur ces destinations.