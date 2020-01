L’UFC-Que Choisir attaque LastMinute.com pour pratiques commerciales illicites

Sur son site web, l’UFC-Que Choisir déclare avoir attaqué en justice LastMinute.com, " face aux procédés pernicieux " utilisés par la plateforme " pour vendre sur son site des assurances voyages à l’insu de ses clients " (voir vidéo ci-dessus).



L'association explique : " Depuis quelques mois, alors que les consommateurs ne choisissent pas initialement d’assurance, le voyagiste fait apparaître, après la validation du moyen de paiement, une fenêtre pop-up qui détourne l’attention des consommateurs et leur fait souscrire l’assurance la plus chère sans s’en rendre compte.



Alors que le site lastminute.com est configuré pour pousser le consommateur à acheter et finaliser le plus vite possible son achat, cette fenêtre pop-up reprend les mêmes codes graphiques qu’un pop-up qui demanderait au consommateur de confirmer son paiement pour profiter des réflexes inconscients des internautes et ainsi leur vendre l’assurance qu’ils ont pourtant refusée quelques clics plus tôt.



L’UFC-Que Choisir dénonce ce piège marketing, simple mais terriblement efficace.



Par ce procédé, LastMinute viole la législation de la vente sur internet qui avec le principe du « double-clic » impose que l’internaute puisse vérifier une dernière fois sa commande et son prix avant de procéder à l’achat ".



L’association a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris. Dans l’attente du jugement, l’association appelle les consommateurs " à la plus grande prudence et vigilance s’ils devaient utiliser ce site ".



Pour l'heure, LastMinute.com n'a pas souhaité commenter les faits.