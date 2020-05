L'Union des Aéroports Français tire la sonnette d'alarme

L'aéronautique se prépare petit à petit à reprendre, avec un programme de vols de plus en plus fournis, mais cela n'efface pas les difficultés des derniers mois.



Alors que seulement 10 ou 20% de l'activité habituelle devrait reprendre pour l'été 2020, l'Union des Aéroports Français (UAF) tire la sonnette d'alarme, pour que le gouvernement intervienne le plus rapidement possible.



Car si la quasi-totalité des avions s'est retrouvée clouée au sol, les charges fixes n'en restent pas moins importantes à tel point que " leur pérennité est menacée ".



Dans ces conditions, l'UAF réclame à l'exécutif que les mesures de chômage partiel soient étendues au-delà du 1er juin 2020, et que l'Etat assume sur son budget le coût du déficit de financement 2020 des missions régaliennes de sûreté et sécurité aéroportuaires.