L'eVisa pour l'Arabie-Saoudite avec Action-Visas

Déserts, plages immaculées, reliefs montagneux et sites patrimoniaux sont mis en avant par les autorités saoudiennes, grâce à de nombreuses campagnes notamment sur les réseaux sociaux, afin d'atteindre leurs objectifs et d'attirer ainsi un maximum de touristes internationaux.



Une récente étude de Yougov, réalisée auprès de 9521 personnes dans les 7 principaux pays fournisseurs de touristes ( Allemagne, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Italie et Royaume-Uni ), montrait que sur 1011 français interrogés, 19% se prononçaient comme "susceptibles de visiter l'Arabie-Saoudite" prochainement.



Pour stimuler le flux touristique, le pays a introduit, en 2019, un nouveau visa touristique électronique pour les citoyens de 49 pays, auquel les voyageurs européens sont éligibles.